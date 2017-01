Así suena Crystal Fairy, la banda que reúne a At The Drive-In, Melvins y Le Butcherettes.

Omar Rodríguez-López es quizás el tipo que más discos edita en la industria. Qué decir de las ya innumerables bandas y proyectos que lidera en compañía de nombres de la talla de John Frusciante, Flea o su compañero de siempre en At The Drive-In y The Mars Volta: Cédric Bixler-Zavala.

Hace un poco más de un mes, un nueva noticia salida de la factoría Rodríguez-López nos dejó pal hoyo, porque junto a Buzz Osborne y Dale Crover de Melvins más Teri Gender Bender de Le Butcherettes se unían como banda bajo el nombre de Crystal Fairy, combo que ya liberó dos canciones de lo que será su primer disco, que verá la luz el 24 de febrero próximo bajo el sello Ipecac Recordings y que puedes escuchar acá mismo.