Ignacio Redard y su desafío junto a los ex La Ley: ” Ser parte del proceso creativo, es eso que me gusta de Diacero”

Hace unas semanas la prensa se sorprendía con una noticia que harta teleserie tiene de por medio: Los ex La Ley se juntaban nuevamente a hacer música bajo el nombre de Diacero y con un nuevo vocalista, desconocido para gran parte del público nacional y porqué no decirlo, “Betocuevista”. Ese hombre es Ignacio Redard. Vocalista de la banda synth pop Plugin y productor de un montón de bandas de pop chileno con el que compartimos una tarde de pizzas, Coca-Cola y perros callejeros.

Voy a partir con una pregunta de mierda: En este nuevo desafío con Diacero ¿Te jode mucho la comparación con Beto?

Jajaja. No, no me carga porque sería súper cara de raja. Además, parte de la historia de la banda tiene que ver con él y no se puede desconocer. De todas formas agradezco la comparación cuando viene como un piropo, y me dicen “oye, cantai bien parecido” y me lo dicen con buena intención, lo recibo bien, pero finalmente yo estoy en esto cantando como canto siempre, no tratando de parecerme, ni nada por el estilo.

Y esto de estar con músicos con tanta trayectoria ¿Qué pasó cuando te plantean un desafío tan distinto a lo que ha sido tu carrera?

Es cuático y fue cuático, pero si quizás este proyecto no fuera lo que es y me llaman a trabajar sobre un trabajo de La Ley con sus canciones antiguas, no lo habría hecho porque no significaría un trabajo creativo estimulante, pero el tema de poder hacer música y entender cómo es el proceso de ellos al momento de hacer una canción, lo encuentro maravilloso. Ser parte del proceso creativo, es eso que me gusta de Diacero.

¿Y ese trabajo es muy distinto a lo que ya venías haciendo por ejemplo, con tus propias canciones o como productor?

Súper distinto porque a comparación de lo prolijo que es el trabajo con Diacero, en mi pega como productor o haciendo mis propias canciones, le doy mucha importancia a lo que puede salir “al lote” o por casualidad y a la primera. En cambio con los chicos, el valor es otro, que es la prolijidad… Que tampoco es algo que desconozca tanto, por el tiempo que llevo trabajando con Rodrigo (Aboitiz) en Plugin. Todo estos días han sido intensos, pero no algo tan desconocido con el resto de la banda, porque esa forma de trabajo tan pulida, la han tenido desde siempre y a mi la verdad, no me incomoda.

¿Y la recepción de ellos a tu trabajo como compositor cómo fue? Porque como músico independiente, vienes desde una vereda completamente distinta.

Súper distinta y creo que ellos no estaban muy seguros de que les gustara mi propuesta (y yo tampoco), pero cuando llegué con la primera canción se relajó harto la cosa, salvo algunos cambios muy chicos, no hubo mayor problema con este primer single.

Recordemos que el debut de Diacero fue con una canción cuya autoría es propiedad de Redard y que ya figura en algunas radios nacionales. Algo no menor considerando el tamaño de músicos que lo acompañan y los zapatos que debía llenar. Ante esto, Ignacio precisa que este papel de ser el vocalista, es algo que va puliendo día a día, pero que no lo distrae de lo que más lo motiva: Componer y producir, pese a tener el tiempo casi copado con esta nueva banda.

Y así, mientras nos zampábamos los últimos cortes de pizza y hablábamos tonteras del día a día, me pongo serio y pregunto:

Entonces ¿Qué pasa con los proyectos que tienes en carpeta con Plugin o por ejemplo con Sofía Oportot?

Depende mucho de lo que pase con esto. Con Plugin estamos por sacar ya un tercer disco y si Diacero continúa con este vuelito, eso quizás se ponga en pausa por un tiempo, pero con la Sofía es algo distinto. Entre los dos mantenemos una rutina para trabajar y es algo que es parte de mis horarios y hábitos. Espero que pronto salga algo de ahí porque es más que un trabajo de productor-artista. Es algo hecho entre amigos.

Qué lindo. Y bueno, la pizza se terminó y tengo que hacer la pregunta de rigor: ¿Cuándo es la primera tocata con Diacero?

Será algo muy bajo perfil: Nos confirmaron en la Cumbre del Rock Chileno… en el Estadio Nacional. Jajaja. Además, nos contaron que es la primera vez que una banda debuta en el Nacional así que súper expectante de lo que puede pasar ese día.

Uff ¿Nervioso con la cantidad de personas que estarán ahí?

Me pongo nervioso y me da cosita en la guata siempre. Habiendo diez personas o miles mirando lo que hacemos.