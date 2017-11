7 regalos que no pueden faltar en tu lista de navidad

Sabemos que estas fechas son complicadas. Sacan lo peor de nosotros. Nos dejan con un nivel de stress incluso mayor a descubrir que tu pareja se te adelantó un par de capítulos con la serie de Netflix o darte cuenta que si te hubieras tomado la mitad de cafés de Starbucks que tomaste no tendrías que estar pidiendo un préstamo a tus viejos para cubrir parte del arriendo.

Como sea, la idea no es empaparte en malos pensamientos, sino lo contrario: queremos ayudarte. Por eso, hemos confeccionado una lista con los mejores regalos que tienes que incluir en tus compras o (eso haremos nosotros) solicitarlos a tu special one o familiares.

Así que deja atrás los set de cremas que compras a última hora, los horribles pares de calcetines o esos regalos “creativos” que compras en el Persa Chino y contempla la lista con los mejores regalos de navidad que hemos preparado para ti.

ADVERTENCIA: No te aseguramos que no te lances de cabeza a comprarlos todos para ti mismo luego de leer esto.

1 Para el romántico o tirano

Si eres fan de la obra de Tolkien, este regalo es imprescindible. Por 5 mil pesos puedes encontrarlo y encargarlo aquí. Declárale amor a tu pareja, comprométete o simplemente explota tu veta tiránica y porta “Un anillo para gobernarlos a todo. Un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas”.

2 Sé el alma de la fiesta

Un clásico. Estás en un carrete y piensas: deberíamos estar haciendo un karaoke. Te entró agua al bote, pero lo suficiente para ser divertido y romántico. Ahora la puedes lograr con este set de Mini Karaoke portable. Cuesta $7.990 e incluye un micrófono que conectas al celular y una aplicación que incluso te graba mientras cantas. Saca el Cristián Castro que hay en ti cada vez que quieras y sé la estrella de la noche.

3 “Shit, shit, shit, shit”

Consíguete una bicicross y junto a este regalo ya te sentirás como Dustin, un favorito de Stranger Things. La gorra la puedes comprar por acá y vay a tirar más onda que el corte de pelo de Beatriz Sánchez

4 Regalo con significado

La gente de Diógenes Cerámicas ponen el corazón en cada uno de sus trabajos. Por eso, regalar un Guaguo Bowie va más allá de un objeto decorativo, tiene significado y reconoce el legado de uno de los más grandes artistas que han pisado este cochino planeta. Encárgalo por acá, con tiempo, porque solo se hacen por pedido, pero la espera vale la pena

5 Rómpela

Todos nos hemos sentido con ganas de sacar el stress a veces, todos nos hemos topado con un Glenn por ahí y todos amamos a Negan. Este es sin duda uno de los favoritos de la lista y a quién se lo regales, de seguro te amará por entregarle en sus manos a Lucille, el bate que tomaría al de Babe Ruth y lo haría pedazos. Ojo, que el envío es gratis.

6 Let’s Get Weird

¿Viste Workaholics? Si no la viste, partiste a bajarla. Si la viste, acá te tenemos el enlace para comprar el traje de oso de Blake. Una pieza de colección que te mandará derecho a alguna fiesta llena de estados alterados. You gotta be fresh!

7 Despertar de buenas

Cada vez que uno ve Mi Vecino Totoro, una sensación linda se instala en el corazón, quedamos esperanzados, soñadores. Con este despertador saldrás de la cama con el mejor ánimo, hasta que claro, te topes con el mundo real, pero al menos la ilusión dura un ratito <3