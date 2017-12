Mira a Tilda Swinton bailar para promover la lucha contra el VIH

No solo grandes actuaciones nos regala Tilda Swinton. Además de algunos papeles memorables (The curious case of Benjamin Button, We need to talk about Kevin o Doc Strange, entre muchas otras) la actriz ha participado recientemente en la realización de un video que busca concientizar a la gente sobre la calidad de vida que llevan los pacientes con VIH.

Todo esto en el marco del Día Mundial del Sida que viene a recordar la violenta aparición de esta enfermedad por allá por los ochenta cuando su brote comenzó de manera veloz generando pánico mundial. Y pese a que hoy siguen siendo millones las personas infectada, ya son más las oportunidades de combatir la enfermedad gracias a los avances en tratamientos de los últimos 36 años.

Pese a todo, el camino sigue siendo largo y complejo. Los pacientes deben someterse a complicados y costosos tratamientos donde son bombardeados de fármacos que les permiten sobrellevar la enfermedad y además luchar contra ciertos estigmas que nuestra sociedad aún mantiene y que los empuja a una periferia social devastadora.

Pero hay personas que vienen luchando fuerte por cambiar este panorama y una de esas es el Dr Jacques Leibowitch, un investigador médico francés que lleva años buscando reducir la cantidad de medicamentos necesarios para controlar la enfermedad. Para eso creo hace casi 15 años, ICCARRE, una sigla que en francés significa algo así como que tomados en ciclos cortos los medicamentos son igual de efectivos, porque según Leibowitch dos o tres píldoras antivirales, tomadas de dos a cuatro días por semana en comparación con los siete días de la semana, son igual de efectivas y mejoran drásticamente la calidad de vida de un paciente.

A pesar del enorme trabajo que ICCARRE lleva adelante, es una organización relativamente desconocida fuera de Francia, es por esto que algunas figuras han comenzado a prestar ayuda para reunir fondos o promocionar este trabajo, incluyendo gente de la talla de Jean Paul Gaultier, Marie-Agnès Gillot o Blanca Li. Esta última, una coreógrafa española, que ha trabajado con artistas como Almodóvar, Beyoncé, Kanye West, Daft Punk o Michel Gondry, es la encargada de armar la coreografía para este video que convoca a Tilda Swinton.

En el video de 4 minutos, que se filmó en una tarde, la actriz aparece de blanco rodeada de bailarines realizando una pieza de baile de mucha cohesión e intensidad. La música es de Nick Cave y su tema Love Letter, algo similar al video que es también una especie de petición o súplica ante el desafío que tiene la organización.

Sobre este trabajo Tilda Swinton dijo que esperaba fuese un “Recordatorio de que vivimos apoyándonos unos a otros, sin importar el desafío que enfrentamos, que ese apoyo y esa fuerza están disponibles cada vez que lo necesitamos, que el VIH es algo con lo que podemos vivir y superar y el equilibrio entre naturaleza y amor fraterno, es lo que hace al mundo girar“.

Revisa el video completo a continuación