Escucha “Abrazándote”, lo nuevo de Fakuta

Fue un tiempo largo de silencio musical. Instrospección. Reencontrar el camino. Explorar nuevos horizontes y todos esos clichés que se pueden asociar a los períodos prolongados de descanso de un artista. No por ser clichés son menos ciertos. La cosa es que Fakuta, una de las artistas qué mejor ha surfeado esta ola de indie/pop que ha atravesado nuestra escena desde hace varios años, ha vuelto.

“Abrazándote” (Quemasucabeza 2017) es su nuevo trabajo, un maxisingle que explora una veta más cargada a los sintetizadores y letras reflexivas y que se estará presentando el próximo 14 de diciembre en Matucana 100 junto a Niña Tormenta.

“Siento que estoy en un internado en mi misma, buscando nuevas sensaciones justamente y nuevas canciones que pueda hacer. Quería encontrar mi propio sonido, así que me alegran las opiniones que he tenido de estas canciones. Cuando me han dicho a que suenan muy Fakuta siento que logré mi propósito”, explica la cantante, quien además agrega su intención de lanzar un nuevo disco este 2018.

Este regreso de Fakuta agrega un nuevo capítulo a una trayectoria que ha abarcado desde la música experimental a lo más bailable, en proyectos como El Banco Mundial, Golden Baba y World Music, y que cuenta con dos álbumes propios: “Al Vuelo” (Michita Rex, 2011) y “Tormenta Solar” (Quemasucabeza, 2014).

Escucha lo nuevo de Fakuta a continuación