Estos fueron los conciertos más concurridos el 2017 en Chile

Año a año la agenda musical crece y el bolsillo se nos vacía. Pero está bien, son gustitos que queremos darnos por ver a nuestros músicos favoritos en vivo. Experiencias imborrables seguramente.

El 2017 estuvo marcado por visitas ilustres y otras no tanto, pero que arrojaron un dato duro: a los chilenos nos gusta el pop. Al menos eso fue lo que arrojaron las cifras obtenidas por StubHub, la plataforma de compraventa de entradas de eBay quienes realizaron un estudio de tendencia de los show más demandados

5 Ed Sheeran

El británico nos visitó durante mayo y realizó dos conciertos en el Movistar Arena. Fueron unas 30 mil personas en total quienes lo vieron durante sus presentaciones y que cantaron cada una de las canciones del colorín que se ha convertido en los últimos años en todo un fenómeno de ventas.

4 Bon Jovi

Estuvo en septiembre por acá. Vino más viejito, con esa pinta del tío que no asume la edad, pero igual la rompió. Metió casi 40 mil personas en el Monumental y un número infinito de orgasmos en todas sus fanáticas que llevaban 4 años esperándolo. Pantallas gigantes, su pinta cargada al cuero y los jeans apretados, además de esa sonrisa coquetona que se saca para la galería, marcaron el “This house is not for sale”, el tour que lo trajo de vuelta.

3 Bruno Mars

Fue uno de los platos fuertes del año. Llenó el Nacional hace poquito más de una semana y eso no es poca cosa. El huracán “Bruno Mars” revolucionó el país desde que tocó tierra y dejó a sus fans más prendidas que tele de conserje con todo su baile y el momento épico cuando aseguró que le estaba cantando a todas sus pololas. Graduado de la escuela de Julio Iglesias con esa frase.

2 Justin Bieber

Niñas acampando afuera del Estadio Nacional. Así era la previa del concierto que Justin Bieber ofreció en Marzo. Coreografías nuevas y 50 mil personas bailando con él, así fue su show que además contó con el incombustible canto de sus beliebers que no lo dejaron en ningún momento de su tercera presentación en nuestro país.

1 U2

Corría octubre y nuevamente los irlandeses tocaron acá. Con la excusa de un disco del año 1 se presentaron en el Nacional con un show eterno y cargado a la tecnología. Por supuesto Bono sacó su lado más social y empezó a discursear sobre Pablo Neruda, Víctor Jara y Violeta Parra, incluso cantó “Gracias a la vida”. Se echó a la fanaticada al bolsillo. Infaltable