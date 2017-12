Festival Material: Sangre, sudor y mucho corazón

Fotos por Juan Carlos Ponce

Mientras esperaba la salida de Alejandro Paz y Los Resentidos me instalé en el patio que había dispuesto la organización de Festival Material para evitar el encierro. Me puse a mirar a un gato flaco y a mal traer cuando escuché al lado “Es primera vez que estoy en un festival donde hay conversatorios”, dijo la voz a alguien más y me puse a pensar en lo cierto de la reflexión. Para mí no era la primera vez, pero son instancias raras. Fuera de lo común.

Nos acostumbramos al evento de música que nos ofrece a los artistas como producto. Pagas una entrada, a veces muy cara y tienes la posibilidad de ver a tu banda favorita por algunos minutos en un cartel inundado de otras bandas. A veces es una experiencia bonita, otras veces es decepcionante, pero la verdad nadie se detiene mucho en el fondo, en el trasfondo, en lo que subyace a esas presentaciones, en lo que esconde la cara B del festival. Eso, justamente, fue lo que mostró Festival Material a través de la música y sus conversatorios. Un lado B bien honesto.

Porque hay algo detrás de las voces y las luces. Hay una industria que se mueve. Hay esfuerzos detrás de cada disco, detrás de cada videoclip, detrás de cada evento y eso es lo que Material quizo transmitir y mostrar. Con un cartel lindo, lleno de bandas que representan todo ese esfuerzo y con un espacio de reflexión instalado en el patio de Espacio San Diego, se llevó a cabo la primera versión de este festival. Y hay que decirlo, se sintió bonito, amigable, con algunas pifias, pero perdonables, porque estaban todos con el overol puesto, hasta el público.

Organizado por Umami Discos, el sello de Dënver, El Festival contó con las destacadísimas participaciones de Valentina Novales, Amarga Marga, Yorka y su inclusivo show con intérprete en lenguaje de señas incluído (<3 ), la potente presentación de Alejandro Paz y Los Resentidos, además de la intensidad de Playa Gótica y el show consagrado de Dënver. Presentaciones redondas ante un público que acompañó y disfrutó no solo los shows, sino también las charlas que evidenciaban este lado a veces desconocido de la industria musical autogestionada. Y lo agradecieron.

“Es pronto para hacer una evaluación quizás, pero creo que los shows estuvieron entretenidos. Para nosotros como Dënver igual ha sido cerrar una etapa, un año bien agitado y movido. Ha sido una muy bonita manera de cerrar este proceso, ya que ahora estamos en estudio componiendo los temas del nuevo disco“, dijo al cierre de Festival Material y de su show Milton Mahan, que además destacó compartir escenario con bandas que admiran y toda la información surgida de las charlas sobre la industria.

Otro de los que dijo presente fue Bernardo Quesney, director de alguno de los mejores videos musicales que hemos visto made in Chile y que actualmente trabaja en su próxima película. “He ido a varios festivales, pero la instancia de conversar no es usual. Una cosa es ver música y otra es conversar sobre ella y que así la gente cache lo difícil que es esto, además ya armar un festival así es difícil entonces explicar todo el trabajo que hay detrás es bueno“.

Dentro de un año complejo para la música nacional y especialmente para el indie, Festival Material vino a ser una bonita manera de cerrar el año y mirar el 2018 con buena cara. Sabiendo y entendiendo que ningún escenario se para solo y que el proceso que lleva ese momento en que tu banda dispara música en vivo, es parte de un proceso enorme, de una cadena de eventos que involucran sangre, sudor y sobre todo amor.

