“Ojalá toda la gente vote para que no salga el candidato de derecha”

Vienen de tocar hace poquitito en el Festival Material donde realizaron una presentación intensa, que parecía medio fake en un momento, porque sus canciones y melodías suaves se cruzan con una puesta en escena mucho más violenta, medio sucia a ratos. Eso seduce de Playa Gótica, una banda que derrocha intensidad no solo en sus presentaciones, sino también en su discurso.

Ha sido un año movido para ellos. Desde que sacaron su disco “Amirugumi” en junio el efecto ha generado más y más actividad para ellos, pero no se han agobiado. Se les nota en proceso de crecimiento, de afianzarse. Suenan mejor y exploran más. Tienen fiato y eso es claro en esta conversación, donde queda en evidencia que pese a ser personas con ideas diferentes, eso no implica una distancia, si no más bien aportan a un conjunto.

En esta entrevista donde no estuvo presente Pipa (batería), Fanny (voz/synth), Loader (bajo) y Charly (guitarra) nos cuentan de todo, desde política hasta su opinión sobre los casos de violencia sexual, pasando también por su trabajo y sus orígenes. Son Playa Gótica, a ratos más playa, a veces más góticos, un fiel reflejo de las fuerzas que conviven dentro de una de las bandas revelación de este 2017.

Estamos en un momento súper político actualmente, pero no muchas bandas tienen un mensaje definido al respecto ¿Sientes ustedes que es importante mostrar para dónde va la micro internamente en cuanto a inclinación política?

Carlos: Quizás todavía no se refleja en nuestra música porque no lo hemos pensado así, pero sí tenemos una opinión cada uno sobre la actualidad. Yo creo que somos una banda más tirada a la izquierda y todo el rato buscando algo nuevo. Si me hablas de la actualidad política me sorprendió mucho el 20% del Frente Amplio, pero más el haber logrado los 20 diputados y un senador. Yo veo buenas nuevas ahí y algo mucho más transparente. En cambio los otros partidos, que también los conozco por suerte o mala suerte de tener familia muy política, todo lo manejan muy en cúpula y no hay mucha participación. Ojalá toda la gente vote para que no salga el candidato de derecha.

Loader: A mí no me representa el Frente Amplio ni Guillier, pero a pesar de todo siento que tienen mucho más sentido común que cualquiera de esos payasos de la derecha. No queda otra. Porque hay cosas básicas que la derecha se las pasa por la raja y eso no debería ser.

Fanny: En mi caso mi crianza política no fue así. Mis papás no cachaban nada y solo me hablaron de religión toda la vida. Ahora me he ido enterando de cosas y este año fui a votar porque ya no se puede hacer la vista gorda: esto es horrible. No tengo la seguridad que las cosas vayan a ser mejor con el Frente Amplio, que fue mi opción de voto, pero creo que es algo a lo que prefiero darle una oportunidad porque Piñera o la derecha me pudren. Creo que mi generación está haciendo más conciencia, están chatos de todo. Yo creo que si pudieran hacer explotar Chile, lo harían para empezar de cero.

¿Y si explota Chile que salvarían?

Fanny: La naturaleza.

Loader: No, que explote todo nomás.

Fanny: Nooo! Que se quede el agua, la cordillera.

Carlos: Que se queden los Parques Nacionales y toda su flora y fauna.

Loader: Yo creo que si algo explota, no tiene que quedar nada.

Fanny: Se puso gótico.

Parece que son realmente oscuros los Playa Gótica

Carlos: El nombre es una jugarreta. Igual tenemos estados medios darks. Pasamos por todo musicalmente, desde cosas muy pop a cosas mala onda.

Loader: Somos oscuros porque vivimos en la noche. Le tenemos miedo al día.

Fanny: Yo me siento súper playa. A veces ando muy contenta y soy la que tira más tallas y puedo hacer reír a 100 personas, pero a veces ando densa y soy la más gótica de todas. El nombre tiene mucho que ver con nuestros estados, somos personas súper intensas. Hay mucha belleza y fealdad. Somos medio borders, desde el amor lindo hasta el caos absoluto.

Todos tienen inicios que provienen de escenas más ligadas al punk o al hardcore ¿Cómo se pasa de esa escena a llegar a la música que hacen que está más ligada al pop?

Fanny: En cuanto a eso no todos pasamos tan por el punk. Por mi parte yo incursioné muy poco, pero nunca tan definido como el resto.

Carlos: Sí, todos pasamos por una escena adolescente punk que era muy organizada. Cristóbal (Loader) hacía tocatas en Los Andes, yo pertenecía a otra escena y en ese entonces no nos conocíamos, pero todos tuvimos el mismo hilo conductor. Y por vueltas de la vida tocamos otras cosas quizás más experimentales y derivamos a algo más pop.

Cuando chico uno quizás era más fundamentalista con la música ¿No les pasó eso? Que quizás alguna vez dijeron “Yo nunca voy a hacer pop”

Carlos: A mí me pasó algo así, pero entendí que me tenía que desprejuiciar de la música, entonces frente a eso fue una liberación creativa.

Loader: También pienso así. A mí por lo menos me gustaba harto el punk o anarko-punk cosas bien politizadas y al callo, pero en ese círculo de gente que me rodeaba siempre fueron todos muy melómanos, entonces en general más allá de la música, siempre había una inquietud por saber más de otras cosas. Yo apenas tuve la oportunidad de tocar cosas distintas, al tiro la tomé, pensaba que era una buena oportunidad de tocar otra música y así llegué a tocar con los Dënver.

Igual antes no teníamos acceso a la misma cantidad de música. Hoy podemos escuchar bandas de India o Japón

Carlos: A mí me llegó la Internet con 16 ó 17 años y le hice chupete a Soulseek. Bajaba discos que ni siquiera sabía qué eran, me llamaba la atención un nombre y como tenía banda ancha dejaba bajando toda la noche y luego escuchaba. Eran momentos de reflexión, de saber pa dónde uno va y se me fue rompiendo ese paradigma de escuchar música posera.

Fanny: Creo que el Internet influye caleta. Yo igual tuve acceso tardío, tengo un celular prehistórico que no tiene nada de cosas como Spotify por ejemplo. Pero la gente que es más chica que yo, cada vez tienen más acceso a todo tipo de música. Las generaciones de más abajo escuchan cada vez más tipos de música y han ido rompiendo esa barrera que te encasilla en un puro tipo.

¿Cómo se llevan con Internet?

Fanny: Amo internet. Cuando lo tengo en mi notebook es todo.

Carlos: Yo ahora lo abordo un poco más adulto que antes. No veo mucho Facebook, pero sí Twitter y eso ya dice que estoy súper viejo. Pero mi plataforma todavía es Youtube donde voy compartiendo cosas interesantes con mis amigos, ahí está mi espíritu adolescente en Internet.

Tienen un pasado bien nutrido ¿En qué momento cacharon que esta “era” la banda?

Loader: Yo creo que lo principal de tener una banda es tener cosas en común, no solo la música, sino el humor o una vibra parecida. Cuando entró la Fanny, por ejemplo, no recuerdo habernos cuestionado si era porque cantaba bien o no, sino que entró a la banda porque teníamos muchas cosas en común, había mucha buena onda y después fuimos descubriendo que podían funcionar muchas cosas distintas.

Fanny: Me habían invitado a tocar synth y yo tocaba en otra banda, pero nunca fui tan docta en el tema y fue como “Ya, prueba en la voz” y de a poco cachamos que mi voz era bien amplia en colores y eso nos ayudó caleta para llevar el pop a Playa Gótica. Nos dimos cuenta que podíamos ser más flexibles y fuimos incursionando más allá en el pop, porque a pesar de que éramos más rudos o nos gustaba más el ruido o la mugre (sonoramente), también teníamos ganas de explorar otros caminos. Todo eso influyó en que la banda se fuera afiatando porque íbamos juntos descubriendo cosas más llamativas.

Carlos: Exacto, para mí la banda se puso seria cuando entramos la primera vez a estudio y mutó el sonido. Ahí realmente nos escuchamos como algo que yo jamás había imaginado. En los ensayos nunca hice guitarras muy limpias, experimentaba más que nada, teniendo la noción de que hacíamos una canción, pero tampoco con tanta claridad de para dónde iba. Entonces cuando sacamos nuestro primer tema en Rubber Tracks fue alucinante, cambiaron nuestras expectativas.

¿Han encontrado un sonido que los identifica entonces?

Carlos: Sí. Creo que ya tenemos una fórmula ya trabajada entre nosotros, pero igual abierta a explorar otras cosas. Tampoco es como que queremos quedarnos con esta fórmula para siempre.

Loader: Lo que unifica nuestro sonido es la voz. Si escuchas nuestros temas sin voz, suena todo bien diferente.

Fanny: Yo creo que ahora tenemos seguridad más que una fórmula. Ahora sabemos que toquemos lo que toquemos cada uno maneja muy habilidosamente lo que le toca hacer y eso significa que tienes un mundo entero por explorar. En este momento tenemos una visión más madura de lo que es componer y eso es enriquecedor. De ahora en adelante siento que podemos hacer cualquier tipo de disco, antes era más difícil llegar a eso y nos sumaba tensión.



Hace un ratito ya sacaron Amigurumi ¿Cuál es la evaluación que hacen con el paso del tiempo?

Carlos: A mí me sorprende lo variado del gusto de la gente. A todos les gustan temas diferentes. Es un disco bastante etéreo y de un abanico muy grande.

Loader: Yo igual lo siento muy como primer disco. Hace dos años atrás, cuando empezamos a hacer las canciones, estábamos en un momento muy distinto, pero le tengo un cariño súper especial al disco porque siento que era un momento muy de exploración y de definirnos.

Fanny: A mí me pasa que a medida que pasa el tiempo me voy poniendo medio golosa y lo escucho y pienso que el disco igual me gusta, pero escucho las canciones y siento que a veces le falta algo. Igual había que dejarlo ir porque llevaba mucho tiempo en el estudio, pero esa sensación de que faltaron detalles me dan más ganas de componer el segundo disco, así que el Amigurumi es un empujón a querer hacer más.

El año se acaba y para el indie ha sido un 2017 particularmente difícil ¿Cómo les han llegado todos estos casos ligados a la violencia sexual?

Carlos: Ha sido todo escandaloso, pero hay que escuchar a los que denuncian. Quizás yo en algún momento sentí algún rechazo sobre todo por el fenómeno en redes sociales donde ves que se basurea tanto a la gente, pero después caché que no, que está bien que se denuncie y sería bueno que en el medio hiciéramos conversatorios sobre el tema o crear un movimiento.

Loader: Yo creo que está bien que se destape todo y que quede la cagá, que sea una ola donde la gente pierda el miedo a ser apuntada y empiecen a denunciar. Son cosas que han pasado de siempre, en todos los medios, en todas las pegas y en todo el mundo. Creo que está bien que la gente pierda el miedo y que los que hacen estas cosas sean quienes tengan miedo.

Fanny: Es un tema fuerte. Creo que no existe alguien que no haya pasado por eso si es que estás en ese catálogo de ser minoría sexual o mujer. Yo creo que lo correcto es sacar a la luz lo que pasa, como dice Cristóbal esto ha ocurrido a través del tiempo, entonces es hermoso lo que está pasando y que la gente que ha sufrido levante la voz, porque cuando eres una víctima, no tienes por qué tener vergüenza. Lo bueno de que esto se destape, es que personas en otros ámbitos van a saber que esto no es normal, van a saber que esto está pasando, que hay más personas y que se puede decir, entonces esta revolución, por decirlo de alguna manera, sirve mucho para alentar a otros que están en situaciones traumáticas y generar una ola de desahogo.