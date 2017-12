Lo mejor del cine 2017

Hace tiempo que mandan las capas en el cine, pero no todo es superhéroes y efectos. Algunas salvan, cierto, pero la mayoría pasa a un triste olvido, a diferencia de otras películas de menor presupuesto y que sencillamente se robaron las miradas este 2017.

Aquí te dejamos nuestra lista con las 7 mejores entregas de este año en la cartelera, Netflix o cualquiera de esos sitios donde vemos lo que no llega al cine ¿Qué agregarías o sacarías?

Dunkirk – Christopher Nolan

Algo le faltó a la épica batalla de la Segunda Guerra Mundial que llevó a la pantalla Nolan para convertirse en una obra maestra. Es intensa de principio a fin y se sale del relato típico de esas películas de guerra que nos enseñan de historia más de lo que aprendimos en el colegio. Con una banda sonora potente e imágenes idem, la película se pasea por tres narraciones que son abordadas de gran manera por el director al punto que no se vuelve confuso ni tedioso. Puntos extras por la calidad técnica de la película que para aquellos afortunados que fueron a verla al cine, significó toda una experiencia.

Kingdom of Us – Lucy Cohen

Este documental no te puede dejar indiferente. En él vemos la lucha de una numerosa familia por dejar atrás el dolor y vacío que queda tras el suicidio de uno de sus miembros. Cuesta ver hacia dónde apunta en un comienzo y más bien parece un reportaje de noticiero a momentos, pero a medida que transcurre el tiempo vamos tomando estos fragmentos y armando el puzzle que dibuja a la perfección a uno de los grandes monstruos de nuestro tiempo: la depresión.

A Ghost Story – David Lowery

Muy pasada a caca para algunos. Puede ser, puede ser. Pero siempre es rico ver a Rooney Mara y también mandarse la volada de pensar sobre la trascendencia o sobre qué pasa con la consciencia post mortem. Imaginar a Casey Affleck bajo una sábana haciéndolas de fantasma Bleh! es quizás de lo mejor de la película porque entre que da risa y miedo por igual. La idea, es cierto, podría haber resultado igual si hubiese sido un corto, pero salva dentro de este año, principalmente por asumir riesgos, lo que siempre se agradece.

Gifted – Marc Webb

No, no te estamos bromeando ¿Es predecible? Sí, mucho ¿Apela a recursos básicos? Probablemente ese debería ser el nombre de la película. Pero a pesar de esto, Gifted está en este listado porque es un ejemplo de que caer en clichés cinematográficos no es igual a mal cine. Si sabes hacer tu pega, probablemente obtengas un buen resultado y en esta película, pese a ser un drama obvio y aunque a muchos les moleste, el resultado es óptimo. Cierto, contar con el Cap América es un gancho, pero eso no lo descalifica como buen actor, lo mismo su director. Imposible no sufrirla un poco con Gifted y terminar sintiéndote mejor persona.

Logan – James Mangold

Como anticipamos, no todo en el departamento superhéroes fue un bodrio. Logan fue, ciertamente, una excepción. La última entrega del anti-héroe que es Wolverine y que también era la última de Hugh Jackman, quien lo ha interpretado por casi 20 años, vino a ser un cierre de oro para un franquicia que se había desgastado. En esta oportunidad Fox apostó por hacer una clausura a la altura del personaje y así fue: pura brutalidad de principio a fin, tal como el personaje de James Howlett. Logan transita despacito, como un western, para volarnos la cabeza con sus escenas de acción que no son sangre desparramada por nada, sino que están cargadas de emotividad. Uno de los buenos golpes del año. Ojo que hay una bella versión Noir que recomendamos ver.

Split - M. Night Shyamalan

Está en el límite, porque si bien en su ficha dice que es del 2016, su estreno fue en el 17, por lo que entra en nuestra lista ¿Qué se puede decir de Split? La última de Shyamalan era esperada, pero luego de algunos jugos del director de The Six Sense ya nadie hablaba tanto sobre lo que podía ser, pero qué pasó: Split nos voló la cabeza. Con la actuación para el Óscar, el Globo de Oro y hasta el Copihue de Oro del Profesor X, la película nos mantiene pegados a la silla, pero con esa sensación de estar a punto de levantarnos. Suspenso en estado puro mientras seguimos el secuestro de unas adolescentes y los rollos mentales de su captor que terminan en una sorpresa que no mencionaremos por si no la viste. Si es así, corre a verla.

La Tortuga Roja - Michael Dudok de Wit

Hermosura. Pareciera hecha por el Estudio Ghibli, pero no lo es, aunque si tiene una influencia brutal y finalmente los japos terminaron metiendo manos. Parece un cómic hecho película y el cuidado que hay en sus dibujos solo hace que la experiencia de verla sea inolvidable. Su mensaje, por otro lado, es igual de potente: un náufrago y su interacción con la naturaleza. Ausencia de diálogos y una tortuga misteriosa que nos hará recorrer la psique humana. Imperdible