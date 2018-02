Ponle oreja! Estas son las bandas que se vienen este 2018

El 2018 partió hace rato. Ya estamos en febrero y es momento de empezar a mirar hacia delante y dejar atrás el 2017 maldito. Por eso tenemos una lista maestra con lo que vendrá este año en términos musicales.

¿Te gusta el rock? ¿Trap? ¿Indie? ¿Electroandina? No importa, porque acá encontrarás los sonidos que prometen este 2018 y que a fin de año te llevarán a escribirnos un lindo mensaje que dirá “¿pero cómo supieron?”. O uno que nos saque este post por todos los desaciertos (aunque en ese caso ya lo habremos borrado).

Como sea. Esta es nuestra lista definitiva de las bandas a las que ponerle atención este 2018

YungBlud

Tiene poquitas canciones en Spotify, pero es pegajoso y te mueve como si estuvieras dentro de una licuadora. YungBlud o Dominic Harrison, tiene 19 años y está causando revuelo en UK por sus ritmos intensos y sus letras medio oscuras, pero con alma. Habrá que ver cómo se desarrolla el año para él, pero promete.

Superorganism

Es como si metieras una de esas antiguas promos de United Colors of Benetton y los convirtieras en música. Superorganism es una banda con 8 integrantes, todos provenientes de distintos países y culturas, sin contar las influencias musicales. Todo eso conforma el armado de esta banda que ha ido creciendo en las redes en base a especulaciones y convirtiéndolos en una especie de mitos urbanos. Pero tienen algo y si están acá es porque tienes que escucharlos.

Pvblo Chill-E

La promesa del trap chileno ya es una realidad porque viene sonando con fuerza hace rato, pero seguro este 2018 será el año de su consolidación. Letras duras, de calle, que son magma ardiente para bailarlas y al mismo tiempo generar identidad. Todavía es sub-18 pero suena como perro viejo.

C. Tangana

Es quizás uno de los mejores exponentes de la nueva movida de la música española. Mucho más independiente y con trazos marcados de cultura urbana C. Tangana es quizás la punta de este iceberg que ha emergido desde las profundidades para atrapar a las audiencias. Como él mismo define “la música urbana es el nuevo pop”. No tiene estilo definido, se mueve entre el rap, el reggaetón y el trap, aunque también experimenta con dance y ritmos latinos. Lo mejor de C. Tangana son sus letras, que hablan de pura ambición y tener onda, pero con un subtexto interesante.

Namuel

Electropop que relata dramas comunes de nuestra generación y un discurso progre que se mueve en esa nebulosa rara que es la transición adolescente-adulto, Namuel se ha convertido en un favorite de un sector importante del LGBTI. El 2018 es el año en que se espera su consolidación.

Princess Nokia

Vale, no estamos descubriendo la pólvora con Princess Nokia, porque el 2017 la rompió, pero seguro el 2018 escalará otro poco hacia el Olimpo musical. Es activista feminista y va en camino a convertirse en un verdadero ícono pop. Su música es potente y parece un poco una mezcla de M.I.A. y Buraka Som Sistema cuando empezaron. Fino.

Yaeji

Kathy Yaeji Lee es mejor conocida solo como Yaeji, es una joven músico que respira posmo. Con ascendencia Coreana, llegó a NY a empaparse de otros aires y terminó conquistando a todos con sus beats pegotes y esa chapa de under que la envuelve. Sacó un EP que ha obtenido excelentes críticas dentro de la escena electrónica y el 2018 es para ella.

QTY

Acaban de debutar con disco homónimo bien parejo sonoramente. Esto ha llevado a que los ojos de la escena rock se posen en ellos y sobre el juego de voces del dúo formado por Dan Lardner y Alex Niemetz. Un paseo entre el pop y el rock del que cuesta despegarse.

Soccer Mommy

“Chill but kinda sad”, así se autoproclama la música de Soccer Mommy. Una voz cautivante, pero alejada de la tristeza habitual y más como música que lo cuestiona todo. Un indie rock que suena dulce, pero confuso a la vez. Emblema de esta generación.

Cosmo Pyke

Es skater, es modelo y músico. Suena parecido a King Krule (uno de nuestro favs), pero con una onda más alegre, con harto jazz viajando en su propuesta que habla de su vida en Londres entre pubs, jugar a la pelota y leer libros. Música sobre vida normal para gente anormal que busca redescubrir la mística perdida. Tremendo.

Mallrat

Tiene apenas 18 y ya la está rompiendo. Grace Shaw es el verdadero nombre de Mallrat, una australiana que ha dado mucho que hablar con su electro pop que mete rapeos a veces. Mallrat rompe con todo y arma su música sin fijarse en esquemas preestipulados. Como casi todo lo actual, solo fluye.

Ms Banks

Saltó a la fama por un intercambio de tweets con Nicki Minaj, al punto que esta la invitó a telonearla en su gira 2018. Ms Banks tiene esa manera de rimar tan clásica de los británicos y ha venido a llenar un vacío que se estaba generando hasta su llegada. La oriunda de Trinidad & Tobago rapea a la velocidad del rayo, pero además canta bien y hace que algunos ritmos medios de mierda como el Dancehall hasta suenen bien, es solo cosa de escuchar su single “Day Ones”.

Dounia

Como muchas chicas de esta generación Dounia no solo canta, sino que busca transmitir algo y sus beats hacen la pega. Esta activista pro feminismo y que aboga por la normalización del cuerpo se ha hecho conocida a través de Instagram y sus seguidores la han impulsado como una de las figuras emergentes de este 2018.

The Britanys

Sí, suenan extrañamente parecido a The Strokes en sus comienzos y quizás eso los ha llevado a ser considerados como una banda a la que prestarle atención, principalmente porque revitalizaron una parte del rock que pareció explotar y desaparecer con la banda de Julian Casablancas casi tan rápido como encontraron la fama.

Reyna Tropical

Reyna Tropical es hipnosis de principio a fin. Riff eternos, beats que conquistan y una voz suave, suavecita. Este dúo de mexicanos se conocieron en el campamento de la Red Bull Music Academy y desde ahí empezaron a componer. Algunos los comparan con Bomba Estéreo, pero tienen algo más, una melancolía bonita.