El Dubstep ha muerto (o eso pensábamos)

Por Charis McGowan

Algunos estilos musicales parecen eternos, inextinguibles. El Rock, por ejemplo, ha pasado por tantas fases y reinvenciones que incluso hoy cuesta rastrear los riffs que forman su clásica estructura hasta sus orígenes con el blues por allá por la década del 50’ en Detroit. Simplemente no se va. Este tipo de inmortalidad se puede ver incluso con algunos géneros más recientes como el House, que también ha sufrido grandes transformaciones. Concebido en los 80’s y con orígenes bien clandestinos (aunque desatado principalmente en clubes gay), el House evolucionó de manera épica hacia el mainstream y fue el punto de quiebre o de inicio hacia la mayoría de los éxitos bailable más grandes de la actualidad. Y sigue sin mostrar signos de desaceleración.

Algunos géneros musicales no mueren ¿Y otros? ¿Se murió el Dubstep?

Hoy es difícil retroceder y rastrear cualquiera de los hits actuales hasta ese momento de explosión de bajos que solo podías experimentar al escuchar Dubstep. Algunos Dj’s muy populares hace solo pocos años se han alejado de las luces; las noches intensas y vibrantes en lugares como Nave Luna, Cellar y Ex Fabrica, han bajado en intensidad. Aunque el Dubstep estuvo en la escena durante más de una década, su presencia en la primera línea se fue tan rápido como llegó. Para muchos, parece que el género simplemente enmudeció, se fue a un rincón oscuro, se acurrucó y murió.

¿Por qué? ¿Era un género muy al extremo? ¿Es un estilo que no puede ser físicamente tolerado por los oídos humanos durante un largo período de tiempo? ¿Acaso todos los oyentes del dubstep fueron consumidos por su inmensidad, haciendo que el género colapsara?

El Dubstep nació de una mezcla de estilos populares en la escena dance underground de Londres en la década de los 90’s, mezclando dub, reggae o garaje, entre otros estilos musicales. Los primeros productores británicos incluyeron Digital Mystikz, Skream y Hacha. Estando en la cima de su popularidad, el Dubstep mutó en algo más ruidoso y agresivo que venía de Norteamérica: el Brostep (pensemos en Skrillex) y finalmente atrajo a un tipo de público y escena que se prestaba a la parodia. Esto generó que prontamente pasó de ser algo nuevo y con onda a algo saturado … y un poco molesto.

Fue un crecimiento rápido, desmesurado, pero no todo fue tan malo. La popularidad del Dubstep condujo a nuevos estilos de música electrónica; El EDM, por ejemplo, se despegó de su cola y se ha convertido en un elemento integral de la locura del Trap actual sobre América del Norte y América Latina. En el Reino Unido, el movimiento llevó a un resurgimiento del Garaje británico, que ahora se está aplicando al Grime y a la música urbana. Su influencia ha generado impacto tanto en las listas pop como en el under y como comenta el productor electrónico y periodista musical David Bugueño “El interés por el dub cambió a dancehall, que es el ingrediente central de muchos productos electrónicos y pop. En el underground se dividió en diferentes sonidos, uno de ellos es esa actual mezcla entre el Reggaetón y el Grime, tan de moda que se puede escuchar en sellos de Francia (HTS), Inglaterra (Her Records) y en Latinoamérica (NAAFI, Salviatek, TRRUENO)“.

“Creo que ningún género muere, continúan (…) Nunca se sabe cuándo hay alguien que se topa con algo de hace años y quiere producir algo así con un enfoque nuevo y puede hacer que sea un fenómeno a nivel mundial otra vez“.

Así que pareciera que el Dubstep simplemente está mutando en algo más por ahora, pero su influencia sigue ahí, acechando, desde los géneros populares hasta el under, pero de una manera menos descarada, más sútil. En algún momento en un futuro lejano, escucharemos esos bajos pesados en algún otro estilo de música y se nos harán familiares. Tal vez descubramos que extrañamos ese sonido que nos hacía tilt el cerebro y lo deformaba de manera tan intensa. Aunque, por supuesto, hay nuevas olas de artistas que siguen explorándolo y una base de fanáticos fieles que continúan adictos al género.

Así que, como dice MagnetMag, generalmente los primeros en aseverar que el Dubstep está muerto, son probablemente aquellos que nunca engancharon con él en primer lugar.

Como se decía antes, el rock llegó para quedarse. Y, nos guste o no, también el Dubstep.