Bomba Estéreo no puede dejar de tocar en Chile

Por Charis McGowan

Se presentan pasado mañana en Viña del Mar en el marco del Festival Juntémonos en lo que será su 3er show en Chile en lo poco que va del año (tocaron antes en Coquimbo y Pucón). Bomba Estéreo, la banda encabezada por Li Saumet y Simón Mejía y que en lo últimos años ha sido un verdadero boom de popularidad, sigue viniendo a nuestro país donde tienen una base fiel de fans que los siguen a todos lados para escuchar sus ritmos que fusionan la cumbia, la electrónica, el rock y una larga fila de etcéteras musicales. Pero bueno, con eso no estamos descubriendo la pólvora.

Conversamos hace poquitos días con Li Saumet sobre sus visitas tan frecuentes, su conexión con Chile y las bandas locales, además de claro, qué es lo que se viene en esta nueva gira por nuestras tierras.

Hola Li ¿Cómo están?

Ahora estamos en La Serena. Muy bien, contentos, hay mar, hay sol, entonces felices de estar en un sitio costero con sol, en verano.

Vienen de tocar en el Lollapalooza de Santiago hace un año, estuvieron de vuelta con Arcade Fire en diciembre y ahora están otra vez de gira por nuestro país con el Festival Juntemonos. ¿Hay una conexión especial entre Bomba Estéreo y Chile?

Pues sí, parece que hemos tenido bastantes conciertos en Chile! Bueno, afortunadamente nos ha ido bien acá. Hemos venido a bastante festivales, nuestro público ha crecido, hemos tenido oportunidad de hacer cosas interesantes, y nada, felices de que así sea porque nos encantan Chile. Y creemos que la banda puede seguir creciendo aquí como lo ha hecho hasta ahora. Ha sido una sorpresa, pero un sorpresa feliz.

El año pasado tocaron acá en escenarios diversos y para público bien diferente ¿Cómo se hace para tener esa versatilidad?

Bueno, felices de poder estar en todos esos escenarios, porque eso es importante de un artista, hacer diferentes escenarios, no quedarse en uno solo, sabes. Estar en una gira con Arcade Fire, que fue una vitrina gigante, o también ser headliner en un festival. Todo tiene su encanto, entonces es lo que queremos, lo que nos gusta hacer.

Y con el Festival Juntémonos estarán tocando en varias ciudades distintas de Chile…

Si. La verdad nunca hemos tocado en Coquimbo, ni en Pucón ni en Viña, entonces esa fue una de las cosas que más nos gustó de esta gira. Son todo lugares muy lindos, pero parece que Pucón, lo que vi por internet, es un sitio muy bonito (tocaron ayer en Pucón). Tenemos como un par de días libres entonces creo que vamos estar un día más en Pucón.

Compartirán escenario con varias bandas locales en el Juntémonos ¿Hay alguna que les gustaría mirar por ahí?

La verdad es que tenemos amigos en casi todas las bandas que tocan como Bitman y Anita Tijoux. Nos pone contentos compartir este festival con amigos. Somos fans y amigos.

Bomba Estéreo se va harto de gira por el mundo entre estas constantes venidas a Chile. Van a los grammys, tienen giras por Norteamérica y Europa. Es un ritmo bien intenso ¿Cómo se mantienen en forma para resistirlo?

Así es nuestra vida, es nuestro trabajo, por eso es importante cuidarnos, tener una vida saludable. Estar más sanos para poder aguantar , porque si no puedes aguantar, bueno, son demasiadas jornadas, demasiada energía. Hemos ido aprendiendo a vivir con este ritmo de vida y a tener la energía suficiente para hacerlo todo.

En tu Instagram publicas mucho sobre ser sincero con uno mismo y sentirnos orgullosos de nuestra identidad. ¿Cómo fuiste desarrollaste esta filosofía y cómo impacta en el sonido de Bomba Estéreo?

Bueno, es como un proceso espiritual que se ha venido dando a lo largo de toda esta carrera y en el cual he aprendido a hablarme a mí misma y a escuchar a mi ser interior y eso, obviamente se refleja en la letra de las canciones y en mi energía y en el baile y en los mensajes que lleva la banda. Porque es como que lo realmente importante está dentro de uno y eso es lo que siempre quiero tratar de contarle a la gente, cómo confiando en mí y haciendo todo lo que yo he querido, es que logrado lo que he logrado y lo que hemos logrado.

¿Alguna novedad para la gente que los verá por Chile en estos días?

Bueno, que estamos contentos porque hace rato no tocamos y va a ser algo especial, además hay cosas nuevas y eso está muy lindo, tenemos cosas de todo los discos. Entonces va a estar bien, bonito y es verano y la gente está feliz, van a bailar. Estamos bien emocionados.