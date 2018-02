Mira a estas leyendas de la música en fotografías inéditas

Michael Putland es un destacado fotógrafo con más de 50 años de trayectoria y que se ha paseado sus trabajos por las páginas de las más importantes revistas de música, además de trabajar para sellos como Warner, Emi, Columbia Records o CBS, entre otros. Su pega siempre estuvo ahí, en los escenarios, con las bandas más importantes de la historia musical actual, entregando retratos que se caracterizaron siempre por su espontaneidad y sencillez. Facetas que no siempre se pueden apreciar fácilmente en gigantes como David Bowie o Mick Jagger, solo por nombrar a algunos de los que pasaron por su cámara.

Desde Patti Smith hasta Abba, o desde Marley hasta Zappa, Putland estuvo con casi todos los más grandes. Claro, la pega era diferente, sin internet y sin cámaras digitales, había que irse de gira con los músicos muy en la “Almost Famous” de Cameron Crowe y conocer el rollo que nadie aprecia. Todo esto dio lugar a fotografías maravillosas e irrepetibles que hoy se pueden encontrar en su exposición “It’s been a fantastic ride“, la cual se está exhibiendo en la Galería Vassie en Amsterdam.

“Ha sido un viaje fantástico a través de un increíble período de la historia de la música, que fusionó mis dos grandes amores … la música y la fotografía. No imaginaba, cuando mi tío Alan me animó a descubrir la fotografía por allá por los 50′s, que eso me llevaría a fotografiar a casi todos mis héroes … y con la emoción constante de siempre encontrar otros nuevos. Un gran viaje sin fin“, explicó Putland sobre esta muestra.

Así que si andas por Amsterdam, tienes hasta el 21 de abril para ver las fotos en vivo y en directo. Pero como sabemos que es un panorama algo complejo, te dejamos acá con algunas de las imágenes que forman parte de la exhibición y que nos muestran ese lado diferente de algunos de los más grandes referentes de la música moderna que desfilaron bajo el lente de este gran fotógrafo.





Ahí, casual. David Bowie en 1972

Danky Nogatonga. Chrissie Hynde de los Pretenders en 1986.

Jjjjj. Leonard Cohen en 1972.

Echando la talla. Gene Simmons y una señora random en 1977.

Pidiendo la pizza pal bajón. The Jimi Hendrix Experience en 1968.

Mick Jagger en medio de un concierto en Estados Unidos. 1981.

Patti Smith y la fotógrafa Lynn Goldsmith en 1977.

Tutito.

Antes de ser “The Piano Man”, Billy Joel tocaba el acordeón. 1978.

The Clash poh. 1978.

Bien sport. Brian Ferry de The Roxy Music en 1976.

Hípster. Eirc Clapton en 1975.

Cowboy. George Michael en 1985.