Este es Indian Man, el DJ que prendió el WOMAD

Por Charis McGowan

Si estuviste en el WOMAD que se realizó hace bien poquito en Recoleta, existe la posibilidad de que hayas tenido la suerte de ver a Indian Man, un DJ británico-hindú que tocó el 17 y el 18. Ambas noches consiguió que la gente (niños, adultos, hippies, hípsters y cada excéntrica persona digna de la multitud del WOMAD) bailara locamente su ecléctica mezcla de estilos de Bhangra y garage británico. Indian Man es un personaje nuevo en la escena y poco se sabe de él (es su primera vez en Chile y acaba de comenzar en el Reino Unido), por lo que tuvimos que averiguar más sobre él.

Así que ¿Quién es Indian Man? (además de ser, claramente, un hombre indio) Acá en Disorder tenemos algunas respuestas.

Te llamas a ti mismo el príncipe de la fusión Bhangra y estás en una misión para compartir el Urban Bhangra con las masas. ¿Cómo describirías este sonido a aquellos que no están familiarizados con el Bhangra o el Garage?

Mi música es una mezcla de melodías musicales y armonías del Bhangra indio con ritmos occidentales. La música Bhangra proviene de un lugar de celebración, por lo que tiene mucho corazón, mucha energía. Garage es un género con una velocidad de 128 a 132 bpm (beats por minuto), así que es rápido. Tomo los sonidos de las baterías y bajos del garaje británico y le agrego muchas capas melódicas. Es bastante único.

¿Y qué te llevó a crear esta mezcla tan particular?

Crecí en Bristol, Inglaterra, donde el garaje era muy popular a finales de los 90′s. También crecí tocando en una banda de Bhangra, pero estaba en Bristol y escuchaba música de garage todos los días. Así que tomé la música de mis raíces y empecé a mezclarla con la de mi nuevo hogar.

Y ahora traes todo eso a Chile ¿Qué tal tocar en el WOMAD?

Ha sido una de las mejores tocatas de mi vida hasta ahora, la gente chilena respondió a la fusión entre música de la India y del Este y Oeste que toco tan bien. Quedé sorprendido de toda la energía que tenían y lo abiertos de mente que son. También fue un gran honor tocar en el festival de música más prestigioso del mundo y que Chile haya sido el primer lugar en que he tocado en Sudamérica.

Cuando tocabas era inevitable notar que no parabas de reír ¿Eres siempre así o solo estabas muy feliz de tocar en WOMAD?

Que gracioso que digas eso, ni siquiera me di cuenta (risas). Lo que pasa es que estoy tocando música que me apasiona mucho, es hasta difícil de explicar, no puedo evitarlo, es por eso que sonrío y bailo. Pero le traspaso esa energía a la gente y ellos me la devuelven, lo cual es el motivo del por qué WOMAD no es solo sobre música, es una familia. Todos estamos juntos como uno. Los chilenos se identifican con eso y lo sienten como parte de su cultura.

¿Y qué tal tus días acá en Chile?

Amé Chile No viajé mucho, pero estuve en Santiago y fui a Valparaíso, que parece una ciudad muy creativa e interesante. De hecho, creo que hay mucho por hacer en Chile para la gente creativa, así que planeo volver y espero poder colaborar con artistas aquí. De hecho, estoy trabajando en un proyecto secreto de cumbia-bhangra.