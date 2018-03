¿De qué va el cambio de algoritmo de Facebook y por qué algunos lo señalan como conspiración planetaria?

No es noticia nueva y quizás si no lo leíste ya has empezado a notar cierto cosas distintas en Facebook que han dejado en evidencia el gran cambio que la red social ha impulsado desde este 2018. Si no lo sabías te lo explicamos rápido, es más o menos así.

Hace un tiempo, Mark Zuckenberg (el verdadero, no Jesse Eisenberg) declaraba que quería que lo usuarios de Facebook pasaran más tiempo de calidad en la red social, construyendo relaciones significativas y no mirando tanta basura.

Facebook comenzó un novedoso modelo de prueba en algunos países como Bolivia o Sri Lanka.

Este piloto se trataba básicamente de que las publicaciones de las fanpages ya no aparecerían en tu timeline, sino en un submenú que llamaron “Explore”.

Es decir, si seguías a Disorder.cl y eras muy fan de nuestros contenidos, ya daba lo mismo, debías ingresar a una pestaña para ver nuestro sitio porque ya no apareceríamos en tu muro si vivías en Bolivia o Sri Lanka.

El cambio no se aplicó en los demás países, pero aún así, algo cambió.

El gran cambio en el algoritmo consiste en que ahora, si te fijas bien, en tu muro de noticias aparece cada vez más esos terribles estados de integrantes de tu familia replicando cuantas cadenas ven (como si no les bastaran los grupos de Whatsapp) y menos los contenidos publicados por los fanpages, cuyas publicaciones de alcance orgánico se han visto limitadas al punto de verse obligadas a pagarle a Facebook para lograr el alcance deseado.

¿Qué significa esto?

La red social por excelencia ha querido generar modificaciones radicales bajo la bandera de pasar de contenidos relevantes a contenidos significativos. Es decir, veremos menos qué está pasando en el mundo y más estados con esas lindas cadenas de oración que nuestros familiares aman compartir.

“La gente va a pasar de hecho menos tiempo en Facebook pero esto nos conviene porque esto hará más precioso el tiempo que pasan y, a fin de cuentas, será bueno para nuestra actividad”, dijo Zuckenberg hace poco mientras anunciaba el cambio. Bien en la altruista y desinteresada, pero todo tiene consecuencias.

Desde el punto de vista de la información, no pocos han comenzado a especular teorías conspirativas sobre cómo Facebook está contribuyendo a la desinformación global y a no hacer eco de sucesos que tienen lugar en sitios apartados del mundo y que pueden romper cierto equilibrio político-planetario. Es cosa de recordar el impacto que generó en la revolución árabe de comienzos de esta década o en la capacidad de organizar levantamientos y protestas

Por otra parte está el hecho de que ahora, los fanpages se ven forzados a pagar la viralización de sus contenidos en el News Feed que viene con un nuevo menú de precios que engrosará la billetera de Facebook. Incluso eso, con el nuevo algoritmo, no asegura éxito, porque además el criterio para determinar si tus contenidos son lo suficientemente valiosos para sobrevivir, aún no ha sido revelado.

Hace un mes Zuckenber declaró lo siguiente:

Nuestra próxima actualización en 2018 será para asegurarnos de que Facebook no solo sea divertido sino también bueno para su bienestar y para la sociedad. Estamos realizando una serie de actualizaciones para mostrar más noticias confiables y de alta calidad. La semana pasada hicimos una actualización para mostrar más noticias de fuentes que son ampliamente confiables en nuestra comunidad. Hoy nuestra próxima actualización es para promover noticias de fuentes locales. La gente constantemente nos dice que quiere ver más noticias locales en Facebook. Las noticias locales nos ayudan a comprender los problemas que importan en nuestras comunidades y afectan nuestras vidas. La investigación sugiere que leer noticias locales está directamente relacionado con el compromiso cívico. Las personas que saben lo que sucede a su alrededor tienen más probabilidades de involucrarse y ayudar a hacer la diferencia. Cuando viajé por todo el país el año pasado, un tema que la gente siempre me decía es cuánto tenemos todos en común si podemos superar los problemas nacionales más divisivos. Mucha gente me dijo que pensaban que si pudiéramos bajar la temperatura en los temas más generales y en cambio concentrarnos en problemas locales concretos, entonces todos haríamos más progreso juntos. A partir de hoy, vamos a mostrar más historias de fuentes de noticias en su ciudad o pueblo local. Si sigues a un editor local o si alguien comparte una historia local, puede aparecer más alto en Noticias. Estamos comenzando esto primero en los EE. UU., Y nuestro objetivo es expandirnos a más países este año. Las noticias locales ayudan a crear comunidad, tanto en línea como fuera de línea. Es una parte importante de asegurarse de que el tiempo que todos pasamos en Facebook sea valioso. (Mark Zuckerberg, 29 de Enero de 2018)

Suena bonito. Y si lo es, bienvenido, todo por un mundo mejor, pero es imposible no asociar a una corporación gigante como lo es Facebook, que se ha caracterizado por vender información de sus usuarios, con algún entramado no tan benévolo con la población mundial. Por ahora, solo queda aceptar las nuevas condiciones del juego y para cada usuario, navegar un poco más profundo y marcar como “Ver primero” aquellas fanpages que consideras valiosas e informativas para tus intereses.