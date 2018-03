Entrevistamos al chileno que dirigió a Freddy Krueger y vivió para contarlo

El cine chileno está creciendo, qué duda cabe. El Oscar obtenido por “Una mujer fantástica” solo viene a confirmar este salto expansivo que nuestro cine se está pegando. Quizás fue gracias a Cristián de La Fuente codeándose con Stallone o Leonor Varela y sus destacados roles en… Como sea, el punto es que hay más cine y cada vez se posan más miradas en este rincón del mundo y en creadores de este país.

Es el caso de Patricio Valladares, director chileno de Nightworld, un largometraje rodado en Sofía, Bulgaria que tiene a Robert Englund como protagonista. Si el nombre no te suena es porque eres demasiado Millenial, pero para el resto de nosotros que vivíamos en los años en que daban Viva el Lunes, ese nombre nos trae recuerdos complejos, bien terribles, angustiantes.

Englund es el actor que encarnó durante años a Freddy Krueger, un psicópata con cara de pizza y con un guante de cuchillos que te mataba de las formas más inverosímiles mientras dormías. Suena ridículo ahora, es cierto, pero por aquellos años muchos no dormíamos para evitar un encuentro con Freddy, el protagonista de la saga “Pesadilla en Elm Street”.

Nightworld ya se ha estrenado en parte de Europa, además de ciudades grandes de Estados Unidos como Nueva York y Los Ángeles, y fue presentada por primera vez en Chile durante la realización de la 18ª edición del Festival Internacional de Cine de Lebu.

La cinta de 92 minutos, es una película pensada para ser pasada por televisión, más que para cine. “Se ve súper bien, el gore es bien poco, es más madura, contemplativa, tiene un plano bien trabajado (…) Es entretenida, no es una película personal, sino para entretenimiento masivo”, explica Valladares.

Conversamos con el director nacional sobre su película y la experiencia de trabajar con el ícono del terror de los 80′s y 90′s.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Robert? ¿Una pesadilla?

No fue ninguna pesadilla, todo lo contrario, con Robert nos llevamos muy bien y seguimos en contacto. Él es una persona encantadora, siempre preocupado del resto, además de ser muy entregado en el set, y tiene un sentido del humor negro fantástico. Todas las noches nos juntábamos en el hotel a comer y compartir hablando del cine indie/gogo contemporáneo y me

enteré que él es parte de comité que mira las películas para los Oscar. Como anécdota, con mi novia teníamos en camino a mi hija y Robert me pide mandar un video a mi novia por Whatsapp en el cual manda un saludo a mi novia e hija como Freddy Krueger deseando ¡lindos sueños!

Nos puedes contar un poquito sobre Nightworld ¿De qué va? ¿Cómo llegaste al proyecto?

Hace 5 años atrás el productor me pidió si podía diseñar (Yo diseño afiches para películas) el teaser/póster de Nightworld porque estaba pitcheando con varios inversionistas para filmar la película. En su inicio era un guión escrito por Loris Curci y el mismo Robert Englund, pero el proyecto quedó parado por un tiempo. El 2015 estaba filmando una película en Turquía que era para el mercado árabe y el productor me dice que Nightworld tenía financiamiento y si me gustaría ser el director, ya que conocía la historia en sus inicios y el póster lo había diseñado. Acepté encantado y feliz. A los 3 meses siguientes estaba viajando a Bulgaria a dirigir esta película, donde el equipo técnico y humano era de primer nivel.

Grabaste en Bulgaria, un lugar que ya por idioma parece complejo ¿Cómo fue esa experiencia?

No es tan complejo. El inglés es el idioma que se ocupa mucho en las películas en todas partes del mundo, aunque mi inglés es bien de liceo, pero siempre me ponen un asistente de dirección local que hable inglés. Filmé una vez en Turquía y ahí sí fue complejo, pero uno se acostumbra. Dentro de todo la experencia fue súper buena. Estoy viajando constantemente por nuevos proyectos con los productores de Nightworld. Y la comida allá es fantástica.

¿Cómo ves el presente del cine chileno?

Ya está súper bien publicitado en los mercados y festivales de cine. Ahora ya con dos Oscar lo que falta de manera urgente son plataformas de distribución fuera del cine tradicional de Mall, para los proyectos propios . Y que puedan comercializar de buena manera en Chile el montón de películas que quedan fuera del circuito de salas nacionales.