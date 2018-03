Viene Wavves a Chile y ya queremos tomar todo el ácido del mundo

Sí. Viene Wavves a Chile, una de nuestras bandas favoritas aterriza el próximo 15 de abril en Espacio San Diego para mandarnos en un viaje musical y psicodélico. Será la primera vez en Sudamérica para los californianos que se presentarán junto a otros favorait como son Playa Gótica y Adelaida, todo parte de uno de los espectáculos del nuevo ciclo de Red Bull Music Presenta.

La carrera de Wavves comienza en su San Diego natal en 2008 con el proyecto musical de Nathan Williams, quien editó algunas canciones por su cuenta hasta que de a poco fue creciendo hasta transformarse en un primer disco homónimo que acaparó las miradas de la -por esos tiempos- bullante crítica indie. Los dos años siguientes serían testigos de dos nuevos álbumes Wavvves (2009) y King of the Beach (2010), que no escatimaron en buenas críticas.

El reconocimiento daría paso a las colaboraciones con bandas de la escena como Best Coast y Fucked Up. 2013 traería la consagración con Afraid of Heights, su disco mejor rankeado. En mayo de 2017 llegaría You’re Welcome, disco editado vía su propio sello Ghost Ramp y pieza que los trae a Chile por primera vez justo cuando cumplen 10 años.

Las entradas tienen un valor de $ 12.000 en preventa y $ 15.000 general y puedes adquirirlas a través del sistema Passline

Te dejamos además con una fina selección de los mejores y más en ácido videos de Wavves para empezar a alistar motores.