Así fue la presentación de Madame Gandhi en la 2a jornada de Ruidosa

Artista, activista, revolucionaria, experta en análisis digital y ex baterista de M.I.A. entre muchas otras cosas que son tantas que cuesta enumerarlas. Esa es Kiran Gandhi o más conocida como Madame Gandhi, una de las invitadas de lujo que tuvo esta 3a versión de Ruidosa (que ojo, continúa hoy y mañana cierra con toda una jornada increíble en Matucana 100) y que se presentó ayer en el teatro IF de Providencia con gran presencia de una concurrencia que escuchó atenta a la neoyorkina de raíces indias y que también vibró con su incendiaria música.

Sobre el escenario, Madame Gandhi dividió su presentación en 3 partes. Primero con un free speech en el que narró diferentes etapas de su vida que la llevaron a sortear diversas dificultades en el camino hasta alcanzar los objetivos que se iba proponiendo y convertirse en el referente del feminismo que es hoy. En la segunda parte, fue entrevistada por la directora y fundadora de Ruidosa, Francisca Valenzuela, quien indagó un poquito más en los valores y consecuencia de esta artista, un verdadero ejemplo de desarrollo profesional en la industria. Finalmente la que también fue ex baterista de Thievery Corporation realizó una potente presentación musical cargada de emotividad e interacción junto al mayoritario público femenino del lugar.

“Creo que la gente en Chile está deseosa de verdaderos cambios. Me estuve quedando en Lastarria, que me pareció un barrio muy radical y lleno de gente joven muy libre con sus cuerpos, sus identidades y expresiones. Eso fue sumamente inspirador para mí”, contó tras su presentación Madame Gandhi, que además agregó la importancia de contar con instancias como Ruidosa en pos de encontrar espacios que generen igualdad y diversidad, valorando también la gran convocatoria que notó tanto en Santiago como en su visita a Valparaíso el pasado miércoles en la primera actividad oficial del festival.

“Ha sido un gran viaje con momentos muy especiales como cuando estuve tocando mi música sobre el escenario y sentí que había una gran recepción de parte del público, no solo de las mujeres, sino de hombres y todos los que estaban ahí. Fue un momento increíble y sentí que eso es lo importante cuando hablamos de igualdad de género. No es acerca de enfrentarnos sino de relacionarnos con amor y la música ayuda a eso”, valoró la intérprete de “The Future is Female”, uno de sus hits que ha estado en el top 10 de Spotify US y que la catapultan como una artista vigente y de gran futuro.

Ruidosa lleva dos días intensos. Se pasearon por Valpo y activaron una gran conversación entre Natalia Valdebenito y la ex candidata Bea Sánchez. El resultado fue #HaciendoRuido donde las protagonistas se pinponearon en una sucesión de temas que iban desde la representación y participación de mujeres en los medios de comunicación hasta los miedos e inseguridades que se sienten ante grandes desafíos.

El festival/plataforma continua mañana con una jornada variada llena de música, stand up comedy, conversaciones y encuentro de comunidades.