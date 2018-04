Mira “Work in Progress”, el nuevo documental de Björk

¿Conoces We Transfer, no? Obvio, es esa plataforma que todos usamos casi a diario para enviar archivos varios, principalmente nuestras pegas. Aún así, parece que aún hay personas que no lo cachan del todo y el sitio, buscando enseñarle a los usuarios cómo funciona y alentando el trabajo en equipo + los increíbles resultados que se pueden generar cuando se unen dos mentes creativas en torno a un proyecto, ha lanzado una serie de documentales llamados Work in Progress.

Y en el primer episodio no encontraron nada mejor que juntar a dos bacanes como son el artista visual Jesse Kanda y Björk (sí, la probablemente persona más creativa del planeta) ¿El resultado? Un mundo medio raro e inquietante adornado con la música de la islandesa.

“Si colaboro con alguien, quiero que la conexión entre ambos sea genuina, que sea real”, dice Björk al comienzo de esta pieza donde podemos ver el proceso de creación los videos “Mouth Mantra” y “Arisen My Senses“. Y esa conexión se traduce en un mundo inquietante, medio nauseabundo, confuso y feroz. Todo muy sensorial e íntimo a la vez.

Ahora no más bla bla y disfruta del episodio 1 de Work in Progress, un increíble video hecho por la locura creativa de dos grandes. Además, si te gustan Björk, descubrirás que tiene escenas de los primeros pasos de la cantante y de Utopia, su último disco.