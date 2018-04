Este domingo el estruendo sucio de Wavves te inmunizará del mundo

Wavves aterriza en Chile este domingo 15 de abril para tocar por primera vez en nuestro país luego de hacerse conocidos hace 10 años cuando comenzaron la aventura musical/fumetona que les dio vida. Lo harán 2 días después de realizar su primer show en Sudamérica (hoy tocan en Baires) y en el marco de la gira del You’re Welcome, su último disco editado el 2017 y que los devuelve un poco a ese sonido inicial que tanto deslumbro por allá por finales de la década del 2000.

Son quizás una de las bandas que revitalizaron el pop/punk y en el fondo era difícil ponerles una etiqueta, porque sus estruendos cruzaban varios espectros paseándose por el noise, el surfrock, el punkpsicodélico o el indie, entre muchos otros. E igualmente inclasificable era su target, porque podías escucharlos en alguna fiesta bien zorrona de Maitencillo así como en algún hoyo más rancio en el centro de Santiago. Muy transversales.

Y esa es la gracia de Wavves, que no importa el contexto, no importa desde dónde lo reproduzcas ni con quién estés. Sus riffs sucios y ese sonido rasposo, complejo, muy poco nítido, envuelve y los transporta a todos a un espacio medio caótico, pero relajante, donde no es difícil imaginarte fumando o en ácido en una habitación grafiteada y medio exótica, al menos para el concepto que manejamos ahora, 10 años después.

Porque Wavves te retrotrae y te mueve a un estado más juvenil, donde te puedes abandonar un rato y meterte en aquellos hermosos años donde un poco de estridencia te hacía sentir más inmune al mundo. Por eso, nada mejor que navegar nuevamente en esas aguas y verlos este domingo en Espacio San Diego (San Diego #1455), porque además estarán acompañados de los nacionales Adelaida y Playa Gótica. Todo a partir de las 17:00 hrs.

Entradas a través de Passline con un valor general de $15.000

ttps://www.youtube.com/watch?v=95jQ7VVBdLI