EEUU bombardeó Syria y acá te explicamos por qué

El viernes todos estábamos en medio de algo cuando apareció algún conocido o familiar gritando “Empezó la 3a Guerra Mundial”. Estados Unidos, junto a Francia y UK bombardeaban Syria bajo el pretexto de castigar al país árabe por el uso de armas químicas contra civiles en Duma a las afueras de Damasco.

Según la Casa Blanca, Trump había quedado muy afectado frente a la imagen de las víctimas, especialmente niños, tras el ataque donde un helicóptero habría lanzado un barril bomba con químicos en el interior, generando que la mayoría de las víctimas muriesen por asfixia. Algo que ya casi ni extraña en el país de Bashar Al Assad (hace un año exacto se produjo un ataque con gas sarín en la ciudad de Jan Sheijun con un saldo de 100 muertos y más de 400 heridos) donde las condiciones de vida se han vuelto infrahumanas.

Hay que agregar un dato importante, en agosto del 2013 el mismo Trump salía a decirle al entonces Presidente Barack Obama que sería un error hacer lo que me mejor hace EEUU: bombardear al resto. Obama había advertido que el uso de armas químicas era cruzar un línea que traería consecuencias y el régimen sirio acababa de utilizarlas.

“La única razón por la que Obama quiere atacar es para no quedar mal por haber colocado esa estúpida línea roja. NO ataquen a Siria. Concéntrese en Estados Unidos”, declaraba el blondo en ese entonces. Hoy el discurso cobra relevancia tras los sucesos del viernes pasado.

El ataque liderado por estas 3 potencias tenía como objetivo oficial la base aérea de Shayrat, desde donde según el Pentágono, salieron las naves que transportaban los químicos lanzados sobre el pueblo sirio. Fueron más de 50 misiles Tomahawk y sin aparentes víctimas fatales, en lo que Trump calificó de operación Misión Cumplida.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de abril de 2018