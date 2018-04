Saca tu outfit deathmetal porque viene David Vincent a Chile y te contamos lo que tienes que saber

Por Martín Ponce

Este próximo 20 de abril se presentará en la Blondie David Vincent, ex vocalista de Morbid Angel junto a su banda I am Morbid, para mostrar lo más emblemático de su carrera. Será un repaso profundo por discos como Altar Of Madness (1989), Blessed Are The Sick (1991), Covenant (1993) y Domination (1995), quizás 4 de los mejores discos del death metal. Nada menor.

El 2017, 2 años después de su alejamiento de Morbid Angel, David Vincent decidió poner su bajo y sus demoníacas cuerdas vocales a disposición de un nuevo proyecto junto al baterista y también ex Morbid Angel Tim Yeung + los guitarristas Bill Hudson (Circle II Circle, Trans-Siberian Ochestra) e Ira Black (Metal Church, Lizzy Borden), para formar I am Morbid.

Aunque hasta el momento este nuevo proyecto se ha mantenido tocando únicamente temas del repertorio de Morbid Angel, David Vincent ha manifestado su intención de que I am Morbid se convierta en su nuevo vehículo creativo. Pero mientras todos esperamos para ver qué sonidos nuevos nos ofrecerán en un futuro, tenemos la oportunidad de ver a una de las voces más emblemáticas del death metal clásico interpretando un setlist de la época mas apreciada de su banda madre, algo probablemente muy tentador para cualquier deathmetalero de tomo y lomo, de esos que exhiben orgullosos sus poleras negras con estampados plagados de bellas escenas gore en el pecho.

Así que ya sabes, este 20 de abril puedes disfrutar I am Morbid desde las 19:00 hrs en la Blondie (Alameda 2879) con Blaxem e Inanna como bandas invitadas. Las entradas tienen un valor de $18.000 general en preventa y puedes adquirirlas por Ticketek.