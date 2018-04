Premiata Forneria Marconi trae su mejor repertorio de vuelta a Chile

Directamente desde Italia y desde la década del 70, vuelve a nuestro país la probablemente sea la banda mas importante del rock progresivo italiano, Premiata Forneria Marconi (PFM), para presentarse este 26 de Abril en el Teatro Oriente en un show que cualquier fanático del rock progresivo clásico debería agendar en su calendario.

Formados a principios de los 70′s y con discos tan notables como Storia Di Un Minuto (1972), Per Un Amico (1972) y Photos of Ghosts (1973) lograron sobresalir en la escena progresiva italiana, que como cualquier entendido sabe, contaba con contemporáneos como Le Orme o Banco del Mutuo Soccorso. Nombres no menores.

Pero si alguno cree que la PFM vive de nostalgias no podría estar más equivocado y tendrá que tragarse sus palabras avergonzado pues la gira que trae a los italianos a nuestro país es la de presentación de su ultimo disco el notable Emotional Tattoos (2017) con el que han demostrado que solo decir que están en buena forma es poco.

La invitación ya esta hecha para cualquier fanático del rock progresivo, para deleitarse con una noche de los grandes clásicos de siempre más las nuevas grandes canciones del Emotional Tattoos ¿qué mejor?

PFM

26 de Abril,

Teatro Oriente, Av. Pedro de Valdivia 099, Providencia

20:30, entradas por Puntoticket.