CONCURSO! Sorteamos entradas para escuchar lo nuevo de Fucó Banda

Fucó Banda es un conglomerado de músicos chilenos provenientes de distintos géneros, fusionando raíces que oscilan desde jazz, rock, funk, y las crudas letras de rap; elementos que desembocan en una propuesta urbana fina, muy fina y consciente. Desde el 2015 trabajan bajo el sello independiente Le Bodeur y está compuesta por Matías Foucault (voz y letra), Diego Fernández (teclado y producción), Joaquín Gómez (batería), Fabián Vargas (composición y guitarra) y Claudio Martínez(bajo).

Tras un exitoso pre-lanzamiento de su nuevo material celebrado el pasado 28 de abril a casa llena en la mítica Sala Master, este jueves 17 de mayo, Fucó Banda lanzará finalmente “Noches Frías”, su esperado álbum debut, el cual está constituido de nueve tracks que comprende el material escrito por Matías Foucault entre los años 2008 hasta la actualidad, y que, en la revisión de los integrantes de Fucó Banda, alcanzan su punto culmine en composiciones que por sí solas y en conjunto buscan una narrativa de sensaciones y de vida que den voz e interpreten todos esos sentimientos que atacan a cualquier ser humano común y corriente en algún momento de su vida. El lanzamiento será celebrado esa misma noche con una fiesta/concierto en Centro Arte Alameda, ceremonia a la que se suman nombres de artistas amigos como Dibujo Mc & Dj Racso, Talobeez, MonoMuerto Club, Sinzen Nislay, Bicers y Jazzmuytarde.

Lanzamiento #NochesFrias en el #DRIVESLOWHOMMIE a desarrollarse en el mítico Cine Arte Alameda – Centro Arte Alameda.

Alameda #139 Metro Baquedano (frente al Hotel Crown Plaza)

LINE UP

Dibujo Mc + Djracso Scratch

Talobeez

MonoMuerto

Sinzen Nislay

El Bicers Elvis Technique

Jazz Muy Tarde (Sergio Lord Dinario & Blanko Epilef)

FUCO BANDA & Foucault Matias

Mujeres GRATIS hasta las 00:00 dejando su nombre en el evento de Facebook. GENERAL:$3.000.- Hasta la 00:30