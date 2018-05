Against the Current adelanta su show en Chile

Against The Current ha anunciado el cambio de fecha de su show agendado para el 30 de agosto en Teatro Cariola, el que será movido al 18 del mismo mes. La agrupación llegará a Chile por primera vez, en medio de la promoción de su disco debut “In Our Bones“, lanzado en 2016. Esta gira es la que también los hace debutar en Latinoamérica.

Liderados por la vocalista Chrissy Costanza, el guitarrista y cantante Dan Gow y el baterista Will Ferri, la banda comenzó en 2011, subiendo covers de distintos artistas a YouTube, los que les valieron reconocimiento por parte del público.

El grupo se animó con sus propias composiciones, las que se materializaron con el EP Infinity en 2014. Tras el éxito del disco, el trío publicó la versión acústica el mismo año. Al año siguiente, la banda publica el EP Gravity, con el que logran llamar la atención del sello Fueled By Ramen, el que alberga a artistas como Paramore, One Ok Rock y Panic! At The Disco.

Entradas a la venta en sistema Puntoticket .

Entradas, ubicaciones y precios

Ubicación Valor Cargo Total

Cancha $20.000 $2.000 $22.000

Palco A (1er Piso) $30.000 $3.000 $33.400

Palco B (1er Piso) $30.000 $3.000 $33.400

Palco A (2do Piso) $30.000 $3.000 $33.400

Palco B (2do Piso) $30.000 $3.000 $33.400