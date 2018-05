¿Cómo es la última de Lars Von Trier y por qué ha sembrado el pánico en Cannes?

Lars Von Trier ¿te suena? ¿no? Escenas en el cine donde una mujer se mutila el clítoris con unas tijeras oxidadas, sexo real puro y duro, bebés cayendo desde altura o abortos demasiado gráficos son parte de su historial. Eso en la pantalla, fuera de ella el director danés tiene un prontuario igual de polémico considerando que fue declarado persona no grata en Cannes durante largo tiempo y que ahora, 7 años después del episodio donde dijo que entendía a Hitler y donde posteriormente se declaró como nazi, vuelve a sembrar el caos con “The house that Jack built“, su última película.

La cosa fue así: Tras años de exilio, Von Trier regresó al aclamado festival (que digámoslo, cada año tiene una película que viene a escandalizar a los críticos) con su nueva cinta y el público arrancó de la sala como bichos cuando levantas una piedra. El exceso de violencia indignó a los críticos al punto que muchos de ellos se volcaron a sus redes sociales no solo para manifestar su descontento, sino también para cuestionar al festival por elegir una película como esta para ser exhibida.

I’ve never seen anything like this at a film festival. More than 100 people have walked out of Lars von Trier’s ‘The House That Jack Built,’ which depicts the mutilation of women and children. “It’s disgusting,” one woman said on her way out. #Cannes2018 pic.twitter.com/GsBGCoyHEG

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) 14 de mayo de 2018