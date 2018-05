Así es Dating, la nueva app de citas de Facebook

Ya es un clásico de Facebook. Si no puede absorber a su competencia (como lo hizo con Whatsapp o Instagram), simplemente se manda un copy/paste descarado (Facebook Messenger o Facebook Watch). El caso más reciente es el de Facebook Dating, la nueva app de citas del gigante de la F azul y que llega para competir e intentar desbancar a uno que hace ratito no veía amenazado su trono: Tinder.

Si es que alguna vez hiciste match con alguien en Tinder, te será sencillo subirte a la ola de Facebook Dating, porque su dinámica es básicamente la misma. La gran diferencia y quizás ventaja para la mega corporación de Zuckerberg, es que la aplicación no mostrará tu perfil de citas a tus amigos de la red social; tampoco al revés, además, el chat será privado y no estará conectado a Facebook Messenger. Entonces el riesgo de que te encuentre alguien indeseado se reduce considerablemente, una de las mayores razones por las que muchos usuarios no usan Tinder.

Todo esto se enmarca en el discurso que Facebook viene sosteniendo hace un rato, que es nada más y nada menos que la pomada de “querer construir relaciones reales a largo plazo”, razón por la cual han cambiado su algoritmo y políticas de seguridad para construir una red social que se trate más de relaciones entre personas, según su creador.

La parte negativa, Facebook ya tendrá casi toda tu info personal, incluida la de gente con quien agarras, pero también ahora se desbloqueará tu privacidad geográfica, ya que la app incluirá los eventos de tu ciudad y los usuarios de Dating quedarán visibles para todos. Es decir, puede que nadie sepa que usas Facebook Dating, pero si llegas a salir con alguien y pactan reunirse en un bar o en un evento, bueno, eso es otro cuento.