¿Cuál es la mejor canción de Deftones?

Tres décadas han pasado desde que en Sacramento nació Deftones. Los inicios, como con casi todas las bandas que marcan época, tienen algunas historias envueltas mitos, como que el hombre que atropelló al guitarrista Stephen Carpenter en 1986 y lo dejó en silla de ruedas durante unos meses fue, en el fondo, el gran responsable de que Deftones sea hoy la banda que es. Se dice que Carpenter se volvió prodigioso en la guitarra durante este tiempo de recuperación y que las lucas que sacó por concepto de indemnización sirvieron para comprar los primero equipos que dieron vida a la banda. Desde ahí fue empezar a tocar en bares y grabar el Like Linus, su primer Ep, para posteriormente convertirse en una de las mejores bandas de metal alternativo que se han visto.

Lo que haya de cierto o no en esta anécdota, queda solo como eso: algo anecdótico. Lo real, lo importante, es que Deftones es hoy por hoy y desde hace rato, una de las agrupaciones más emblemáticas que existen en el mundo del metal alternativo o el aggro o el rock experimental o como quieran clasificar su inclasificable música. Así lo demuestran sus fieles fanáticos que rozan el fundamentalismo religioso con la banda liderada por Chino Moreno, porque al final (o al comienzo), Deftones se bajó de la poderosa ola del Nu Metal que arrasó a comienzos de siglo y se puso a experimentar sin miedo, consiguiendo un sonido tan único, que combinado a letras desgarradoras terminaron generando que su curva musical fuera siempre en ascenso y nunca a pique como le pasó a otros emblemáticos del movimiento como Korn o Limp Bizkit.

Treinta años de música que se celebran en grande con estas 3 fechas en nuestro país con quien la anda tiene una conexión especial, qué duda cabe. Por lo mismo, nos pegamos un salto grande y escogimos las mejores canciones de una trayectoria impecable musicalmente y que esperamos nos siga regalando más.

Feiticeira – White Pony

Empezaba el siglo y Deftones sacaba su álbum emblema. Empezar el White Pony con esta canción fue el aviso del desmarque. Había una oscuridad implícita y costaba tragarlo porque tenía una melancolía que te sumergía, pero en dirección hacia algo brillante. Escuchar Feiticeira era empezar a abrir la mente.

Xerces – Saturday Night Wrist

“Universe surrounds/When you’re ready /It waits/For us to leave this earth/Come on, they’re calling your name/Out“. Así parte este tema que te deja botado y ascendiendo como si te estuviera abduciendo un Ovni. Una de las canciones más atmosféricas del Saturday Night Wrist y que venía a demostrar que con cada disco la banda iba expandiéndose.

Rocket Skates – Diamond Eyes

La expectativa con este disco era enorme y cuando salió todos nos fuimos al suelo porque de alguna manera la banda lograba hacerte sentir eso que sentiste en el 2000. Rocket Skates se volvió un clásico moderno y por lo general es la canción de apertura en la mayoría de sus shows

Digital Bath – White Pony

Probablemente todo lo que se pueda decir sobre Digital Bath, su significado, su trascendencia, su manera de innovar o su belleza, ya esté dicho. Una de las canciones más potentes de la banda y con la que era imposible no sentirse traspasado. Solo queda escucharla siempre.

Hexagram – Deftones

Cuando salió el homónimo se hablaba mucho de la caída del género musical que había catapultado a Deftones. Varios de los exponentes habían saturado MTV y tenían poco nuevo que ofrecer, la fórmula estaba ultra trillada. Y entonces aparece Hexagram y todas las especulaciones sobre el estado de la voz de Chino Moreno o sobre la química del grupo, se iban piso. Letra con convicción cantada con una emotividad explosiva.

Can’t Even Breathe

Una perla en un pantano. Esta canción pertenece al material inédito de la banda y nunca fue incluída en ninguno de sus discos, ni siquiera en el “B sides & rarities“, aunque sí salió en el soundtrack de “Escape from L.A.“. Si no la escuchaste nunca, mándate un clavado de inmediato y llénate de esa penita amorosa que tan bien hacia sentir este tema.

Back to School – Withe Pony

Back to School tiene historia. Chino Moreno ha dicho públicamente que la encuentra como el hoyo, pero que tuvo sus motivos para sacarla. Venía en el relanzamiento del White Pony, esa edición especial de 50 mil copias de carátula roja y era una versión agreso de Pink Maggit. Su aparición tiene que ver más con decisiones tomadas por el sello, pero en este caso, una buena decisión.

Dai the Flu – Around the Fur

Con Dai the Flu los sabuesos de la música podían orientarse un poco en qué dirección se movería Deftones en el futuro. Probablemente menos apegado a los sonidos de My Own Summer, la canción ícono del Around the Fur y más hacia lo que conocemos hoy. Dai the Flu es una canción hermosa que te regalaba dos aspectos de la banda en un puro tema: esos páramos claros donde Chino ofrecía sus rareza y los gritos envolventes que erizaban los pelos.

Minus Blinfold – Adrenaline

Esta canción fue un puente. La aparición del aggro vino a agarrar a todos los huérfanos del grunge y a aquellos que ya sentían curiosidad por el hip-hop. Minus Blinfold es intensa y oscura, un poco de rabia y ganas de no mirar atrás. Una de las canciones donde apreciamos la parte más siniestra y virtuosa de Carpenter en guitarra, la espectacular batería de Cunningham y la opresión de Chino.

Passenger – White Pony

Fue la consolidación. Con la voz de Maynard James Keenan acompañando se convirtió rápido en una habitual de todos los reproductores mp3 en esos años. Sumamente espiritual, su sonido vino a confirmar que Deftones se bajaba de la micro del Nu Metal y se iba en patineta hacia otro lugar en busca de nuevos sonidos. La escena se le había vuelto pequeña y la imaginación era muy grande.

Needles and Pins – Deftones

Una de las canciones más bellas de la banda. Un verdadero pacto. Opresiva, oscura y aún así, imposible dejar de escucharla. La guitarra explota cada tanto haciéndote doler el pecho y los gritos que desgarran, pero te dejan reflexivo. Con Needles and Pins no queda otra que entregarse.

Graphic Nature – Koi No Yokan

Cerramos con una de las menos conocidas quizás, pero que atraviesa tanto o más que el resto de temas que componen esta lista. El sonido cada vez más distorsionado, rozando un Shoegaze alternativo o algo nuevo no bautizado. Una canción increíble, que muestra madurez y valentía de seguir explorando algo medio etéreo quizás, pero eso mismo es la evolución.