Max Zegers estrena disco y anuncia gira por regiones

El pasado viernes 27 de julio se estrenó en todas las plataformas de streaming el disco Pueblos, segundo larga duración del músico Max Zegers. El álbum será presentado en la Gira Pueblos, un recorrido por las regiones de O’Higgins y el Maule y posteriormente difundido en un documental que dará visibilidad a los espacios culturales y su relación con la gente en las 10 comunas que se visitarán.

La Gira Pueblos es un proyecto cultural descentralizador de alto impacto que responde a una necesidad observada por Max, quien vive en la comuna de Requinoa desde hace más de 3 años. “Aquí hay un teatro antiguo y patrimonial que hace muy poco fue restaurado, pero que no es considerado por artistas y gestores de fuera de la ciudad. Lo cual me produce una profunda tristeza. Al recorrer otras localidades vecinas, municipios pequeños, me encontré con situaciones similares porque tanto productores como artistas no ponemos nuestros ojos en estos pueblos a la hora de programar nuestras giras, yéndonos directamente a las capitales de cada región o a los centros más poblados. El centralismo se repite a menor escala y estos maravillosos teatros y sus comunidades son las más afectadas”, comenta el cantautor, que acumula más de un millón y medio de reproducciones en Spotify.

El proyecto, además de los 10 conciertos gratuitos, considera instancias para compartir experiencias con otros artistas y municipalidades, a través de un documental que hará visibles los teatros de cada comuna para fomentar su uso y contribuir a mostrar la diversidad cultural que hay en el país. Las localidades a visitar son Pichidegua, Requinoa, San Vicente de Tagua Tagua, Lolol, Peumo, Linares, Nancagua, Villa Alegre y San Javier.

Para llevar a cabo este proyecto, Zegers está realizando una campaña de financiamiento colectivo a través de la plataforma Idea.me. Los recursos que se recauden servirán para costear diferentes gastos de la gira, además de la fabricación de discos físicos y realización audiovisual del documental. La meta es de $10.000.000 y el plazo es de un mes. A la fecha se ha recaudado más del 26% del dinero y aún quedan 3 semanas.

Entre los aspectos destacados de la campaña es que el merchandising de las recompensas será con el diseño del quetzal que da vida al arte del disco, una pintura de la artista plástica Ángela Leible y regalos cortesía de Cerveza Guayacán, además de los clásicos conciertos íntimos de Max solista y con banda.

Pueblos fue grabado en el 2017 en Estudios CHT a cargo de Chalo González, quien además participó en la producción musical e hizo la mezcla y masterización del disco. Consta de 10 canciones que rescatan la esencia cantautoral de Max Zegers y su fuerte raíz latinoamericana, combinada con la sensibilidad pop presente en sus éxitos anteriores, Panamericana (2015), que acumula más de un millón de reproducciones en Spotify, y Vine Como Soy (2017).