Escucha “Balada para un caminante”, lo nuevo de La Brígida Orquesta

La Brígida Orquesta presentó en vivo su segundo y nuevo single “Balada para un caminante” en un Club Subterráneo a tope el pasado 16 de agosto. El sencillo ya se puede escuchar a través de Spotify y iTunes, entre otros.

A este lanzamiento se les une el ya estrenado videoclip de “No hay apuro” que cuenta con una interesante puesta en escena: los músicos disfrazados de sicodélicos personajes de ficción, jugando en un parque de entretenciones. El video fue grabado en el Carnaval Park en Angol.

“Balada para un caminante” y “No hay apuro” preparan lo que será la gran presentación de la banda cuando el disco “Corte Elegante” se estrene a fines de 2018. Para coleccionistas y nostálgicos habrá una versión en vinilo a partir de octubre y a través del Sello Independiente ¨Potoco Discos¨.

Matíah Chinaski, fundador de Mente Sabia Crú y voz de La Brígida Orquesta, dispara fuerte sobre el nuevo tema ¨Balada para un caminante es música de desahogo, desazón con un muy buen disfraz de amor; para que los optimistas no nos odien, todos necesitan un optimista en sus filas, al menos uno. Así que pueden usar esta canción casi para todo, pero la recomendación de fábrica es escucharla ojalá caminando. Aún no ha sido testeada en coitos por ende se desconocen las consecuencias que dicha acción podría acarrear. Oírla en “la disco” es una pérdida de tiempo. Pero repito, hagan lo que quieran con ella, una vez publicada ya no es solo nuestra. Éstas sólo son recomendaciones. Gracias”.

Escucha “Balada para un caminante” y disfruta el video de “No hay apuro” a continuación.