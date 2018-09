El próximo miércoles vuelve la desgarradora voz de Mark Lanegan

Mark Lanegan vuelve. Al fin. El incombustible músico (a estas alturas de culto), ya nos visitó con su rasposa voz el año 2015 con la gira de su disco Phantom Radio (2014), deslumbrando al público local con esa ecléctica mezcla entre rock, blues y música electrónica que inició con el Blues Funeral (2012) y que ha continuado en Gargoyle (2017) la última placa que lo trae nuevamente al país y de la cual se espera esté compuesto gran parte del setlist que podremos escuchar en esta oportunidad.

Lanegan es un músico inquieto que, aparte de su carrera con Screaming Trees y sus trabajos como solista, lleva a sus espaldas una gran cantidad de colaboraciones con otros músicos, entre los que destacan Queens Of The Stone Age, Mad Season (compartiendo micrófono con el legendario Layne Staley <3), el chileno Alain Johannes que ha producido los últimos discos del cantante y ahora hace unos pocos días estrenó junto al músico británico Duke Garwood el disco With Animals del que quizás podamos escuchar alguna canción este próximo 12 de Septiembre.

El heredero de Tom Waits (el parecido físico y de voz es sospechoso) ha demostrado ser un músico innovador que siempre ha sabido reinventarse, desde sus inicios Grunge, mezclando mundos tan opuestos como la música blues con la electrónica más experimental, pasándolo todo por el filtro de su potente y amenazante voz lo que convierte su show en un evento que es todo menos predecible, por lo que las expectativas son altas para este nuevo encuentro con una de las voces que en su momento hicieron grande al sonido de Seattle.

Mark Lanegan en Chile

12 de septiembre 2018, 21:30 horas

Club Subterráneo (evento para mayores de 18 años)

Entradas a través de Puntoticket y puntos de venta físicos en Tiendas Hites y Cinemark.

Valor Ticket (con cargo por servicio): $27.600