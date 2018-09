La gente opina: Así estuvo el 9° Aniversario Club Fauna

Texto Rocío Olmos

Fotos Macarena Ternicien

Era el evento al que nadie quería faltar. Si nuestro mundo real fuese Twitter, seguramente el 9° aniversario de Club Fauna en el Teatro Teletón hubiese sido Trendig Topic. Y es que además de celebrar un nuevo cumpleaños, traía varias novedades más. El regreso de Animal Collective, quienes luego de 10 años volvieron a Chile para presentar un show íntimo donde interpretaron uno de sus discos más emblemáticos e influyentes: “Sung Tongs” (2004). También el esperado debut de Father John Misty con su teatralidad y potencia, quien vino para promocionar su disco “God´s Favorite Costumer” (2018). Y una previa con la banda nacional Niños del Cerro + los argentinos Perras On The Beach y el cierre explosivo de los australianos Cut Copy.

Las opiniones respecto al show en general están muy divididas, la diversidad de estilos quizás no cuajaron bien con los distintos tipos de audiencias. Algunos dijeron que las primeras bandas, Niños del Cerro y Perras On The Beach fueron algo tímidas y no lograron enganchar con el público. Otros pensaron que Father John Misty fue un showman que deslumbró a todos con su puesta en escena y sus pantalones blancos. Qué Animal Collective había sido un show para un exclusivo grupo de volados aburridos, mientras que otros pensaron que fue la obra maestra más espectacular que se ha presentado en mucho tiempo en nuestros escenarios. Finalmente hubo un mutuo acuerdo en relación a Cut Copy, conveniendo de se trataba de “el carrete” de la noche , una fiesta imposible de no bailar.

Teniendo en cuenta la relevante tertulia/disputa post show, decidimos preguntarle a algunos asistentes sobre sus impresiones respecto a estas trascendental interrogante:

Iarahei , dj y músico

“Fui con bastantes expectativas a ver a Animal Collective. Es una banda que me encanta y además escuché mucho en mis años escolares, recuerdo que fui a verlos el 2008 cuando vinieron a Chile y es una experiencia que nunca olvidaré. De todos modos, sabía que esto sería distinto, venían reversionando el ‘Sung Tongs’ que es un disco que tiene canciones buenísimas y otras que a mi gusto no tanto, entonces igual sabía un poco a lo que iba. De todos modos, hubieron momentos muy brillantes en su presentación. La comunicación y fluidez que tienen Panda Bear y Avery Tare en vivo es algo precioso y se notaba esa intención que querían lograr, fue muy hermoso. Otra cosa que me gustó mucho es que hacían versiones de las canciones diferentes al disco. Quizá hubo gente que estaba esperando escuchar lo mismo pero se atrevieron a seguir experimentando con ellas y eso es muy valorable.

Sin embargo, a pesar de todo lo que dije, debo decir que Father John Misty me sorprendió muchísimo. Nunca lo habia escuchado y tenía una opinión bastante diferente a lo que ví esa noche. Pensé que iba a ver a un músico más superficial y un show estándar, y me encontré con un show muy bien armado y musicalmente muy preparado. Me encanto que había casi 7 teclados en el escenario (!!!) y el tipo y los músicos estaban muy concentrado en hacer bien su trabajo. Fue una sorpresa muy agradable y ojalá poder ahondar más en su música.

Me sentí muy bien, la experiencia fue bastante agradable a mi parecer, creo que fue bonito que hubieran bandas tan distintas con cosas diferentes que mostrar y para apreciar, es bueno cuando existe ese tipo de selección musical y no hay sólo bandas de un mismo tipo o género. Fue muy emocionante para mí ver a dos de mis bandas preferidas de adolescente como son Animal Collective y Cut Copy, más ahora que están haciendo cosas diferentes.”.

Manuel O, sociólogo

“El show de Animal Collective estuvo impecable. Me llamó mucho la atención como una puesta en escena tan simple (dos guitarras, un tambor y algunos efectos) puede lograr un resultado lleno de matices y sorpresas, donde hay bandas que para tocar en vivo se llenan de músicos y al final no transmiten nada. Creo que fuimos muy afortunados de que vinieran a presentar este show y conocer una versión más íntima de Animal Collective, donde además demostraron la vigencia de un disco que tiene casi 15 años y aún sorprende.

Punto aparte para alguna gente que no entiende que parte de ir a un festival donde tocan distintas bandas es ver bandas que no conoces (o que no te gustan) y ante las cuales hay que guardar el mínimo respeto durante sus shows. Fue realmente molesto ver a gente que se porta como si estuviera en el living de casa, hablando a los gritos durante el show”.

Gerardo J, librero

“De Animal collective sólo llegaba Avey Tare y Noah Lennox cosa que no molestó ya que trabajarían el Sung tong, cd a tocar durante todo el concierto. Si bien llegaba yo con otro ánimo a ver una banda favorita esperando todo el espectro de estilos que esta abarca, esto tuve que cambiar ya que el show se fue desarrollando en un ambiente íntimo, puntual y calmo (como la línea del álbum). Ahí se formaban dos bandos, los que se quedaron conformes y maravillados por las capacidades técnicas individuales y como pareja que mostraban por cada canción; y la otra que se aburrió por las melodías repetitivas y sonidos guturales. Filo. El show fue hermoso. Como estar mirando una sesión privada de este par de amigos dentro su pieza.

Father John Misty es un showman. Sonó impecable, se movió lo suficiente para destacar y brillar arriba del escenario y por lo que supe, ya que me fui a las 4-5 canciones (no soy fan, estaba volao), terminó con toda la parafernalia técnica posible y dejando a todas las parejas (o no) besándose. Un hombre romántico y encantador. Para no ser seguidor, estuvo la raja.

A Cut copy los he visto creo una vez hace mucho tiempo, pero escuchado sus canciones infinitas veces en fiestas. No tenía considerado de hecho quedarme pensando un poco que vería algo repetido, pero creo opté por quedarme gracias a los comentarios de un amigo que es fan. “Va a ser un muy buen carrete”. Y bien estuvo apañar un rato más ya que fue una fiesta de una hora donde el frontman se daba el trabajo de tocar, cantar y salir a animar al público, mientras el resto de la banda levantaba el setlist desde sus lugares. Hicieron recorrido de sus canciones más antiguas hasta lo último, pasando por los ya sabidos éxitos. Y nada, Cut copy obliga a bailar y todos terminaron obedeciendo”.

Wilda F, fotógrafa

“Fui principalmente a ver Father John Misty, que ya lo había visto pero no había alcanzado a ver completo. Quizás esperaba algo más de él, pero en general fue bacán que tocara de todo un poco y no fuera tan solo de los últimos discos. De Animal Collective, me gusta pero no soy muy fan de ese disco en particular, de todos modos igual encontré el show precioso pero no sé si fue adecuado para el formato “concierto fiesta” de ayer”.

Revisa a continuación las mejores imágenes que dejó el 9° Aniversario Club Fauna