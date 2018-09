Harta emotividad y poco movimiento. Así fue la noche de Circa Survive en Subterráneo

Fotos por Juan Carlos Ponce

Circa Survive tocó este fin de semana en Chile. Tras su paso fugaz e inesperado en una expo tattoo en el 2015, la banda de Pensilvania al fin aterrizó para el anunciado concierto en Club Subterráneo que fue abierto magistralmente por Tenemos Explosivos con un show severamente potente y disfrutable.

Fue una noche rara en muchos aspectos. Partiendo por el choque cultural que se genera al introducir un concierto de una banda de post-hxc en un sector como Orrego Luco donde el público se aleja un poco de ese estilo. Segundo, y probablemente lo más importante, el estado anímico de Anthony Green, vocalista de Circa, es cuando menos confuso.

Quizás el frontman de Circa Survive se encuentra en su mejor momento, alejado del alcohol y las sustancias tras muchos años de dar jugo espeso y al mismo tiempo combatir sus adicciones, (su primera rehab fue a los 19, hoy tiene 36), apreciando la vida, la belleza de las cosas, de la gente (varias veces se giró hacia sus compañeros con una cara de profunda emoción por la respuesta del público). Green, en particular, brindó una presentación potente, pero a ratos muy emocional e íntima, casi soporífera. Y si estabas en Subterráneo y eres mega fanático de CS, entonces seguro te fuiste satisfecho, alucinando y feliz por lo que viste, pero si por otro lado te agarraste de Circa por allá por el 2005 y les seguiste la pista cuando sacaron el Juturna (2005) o quizás un poquito después cuando estalló la bomba rítmica que no dejaba cabeza intacta del On Letting Go (2007) y luego les perdiste la pista, puede ser que quizás la jornada en Subterráneo te haya dejado un poquito insatisfecho, mirando para el lado, seco, sin transpiración como evidencia de tu noche.

En estricto rigor, fue una presentación sólida, un poco corta y con algunos atados en los parlantes en el sector que estaba a la izquierda del escenario que sencillamente dejaron de funcionar a ratos o que repicaban con demasiada potencia en otros. Lamentable para los que estaban en ese sector. Por eso y lo anterior, fue una noche rara, como de satisfacción a medias, pero al mismo tiempo de sentirse bien por volver a disfrutar de una de esas bandas muy emblemas de la juventud.

Solo queda esperar lo que será de próxima presentación de Green junto a Saosin el próximo año en nuestro país para seguir disfrutando su música. Por ahora, te dejeamos el setlist y las mejores imágenes de la noche.

Setlist