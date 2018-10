Baterista de Sigur Rós deja la banda ante acusación de agresión sexual

Y sí, no es algo que uno vería venir, al menos no de un integrante de Sigur Rós, una de las bandas más de luz del mundo, pero uno de sus miembros ha recibido una grave denuncia por agresión sexual en hechos que se remontan al 2013.

Orri Páll Dýrason, baterista de la agrupación islandesa, ha dejado la banda tras ser acusado vía redes sociales de agresión sexual por la artista visual Meagan Boyd, quien aseguró que en ese año, durante la grabación de uno de los discos de Sigur Rós en Los Ángeles, conoció a Orri en un club y tuvieron onda, pero que finalmente y tras emborracharse, despertó con la sensación de haber sido penetrada sin consentimiento por el aludido

Revisa la declaración de Meagan a continuación.

La publicación que fue liberada hace pocos días por Boyd, ya fue borrada de su Instagram, así como una conversación con Dýrason en la cual él niega los hechos. “No puedo entender por qué querrías acusarme públicamente de algo que no hice”, explicaba el batero. “Lamento mucho que estés pasando por todo esto. Pero mi experiencia de esa noche es completamente diferente a la tuya”. Por su parte Meagan le respondió, “Estuve traumatizada durante meses y durante años no he podido olvidar lo mal que me hiciste sentir y cuan usada y aprovechada me sentí”, sentenció.

Ante esto Jonsi y Georg Hólm, los otros integrantes de Sigur Rós, han aceptado la renuncia de Orri Páll Dýrason y han emitido el siguiente comunicado: