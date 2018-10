En Órbita aterriza con una tercera edición de lujo

Desde su primera edición, En Órbita se ha caracterizado por buscar desmarcarse del resto de los festivales generando un evento que impulsa tanto la curiosidad como el conocimiento de lo que emerge en torno a la escena musical. El resultado: una innovadora experiencia artística y musical que tiene por objetivo principal crear una conversación entre la música, el arte y las ciencias.

El festival cuenta ya con dos exitosas ediciones realizadas en Santiago, durante 2016 y 2017 y una en Nueva York el pasado Julio del 2018, donde además se le ha asignado un nuevo espacio a la ciencia desde el 2017 al usar como venue el icónico Planetario de Santiago, además de colaborar con el MIT Media Lab. en lo que fue la primera edición del festival en Nueva York.

De esta forma, En Orbita ha instaurado la búsqueda de un diálogo entre ciencia, palabras, sonidos y diferentes culturas. Esta es la razón principal por la cual en esta tercera versión del festival han querido ahondar un poco más en temáticas que generen un cruce entre lo teórico y lo tangible. Los pueblos originarios y la forma en que la astronomía se cuela en nuestra rutina diaria son algunos de ellos.

Por ahora te dejamos con algunas de las fechas que trae En Órbita para este cierre de año

13 de Noviembre- Jonathan Wilson en Bar Loreto

La celebración del 3er aniversario será junto al héroe de la guitarra y productor multifacético Jonathan Wilson, responsable de los discos de Father John Misty y pieza clave en el álbum de regreso y gira de Roger Waters.

Jonathan vuelve con su propia obra maestra: “Rare Birds”, tercer álbum solista bajo el sello Bella Union, ofreciendo un show íntimo en Bar Loreto a solo días de su presentación junto a Roger Waters, dando el pie inicial a lo que será la tercera edición del Festival En Órbita en Santiago.

22 y 23 de Noviembre- Museo Precolombino

En Órbita se toma el Museo Precolombino para hablar de culturas milenarias y su relación con el espacio, la composición musical para películas, la curatoría con contenido, entre otras temáticas a abordar.

23 de Noviembre – Bar Loreto/Onaciú

Durante toda la noche podrás pasearte por los míticos Bares Loreto y Onaciú para presenciar la destacada selección de bandas nacionales e internacionales que En Órbita traerá para ti. Showcases, amistades, y sorpresas con nuevos talentos.

24 de Noviembre – Cúpula

Al ya anunciado lineup conformado por destacados artistas tales como Oh Sees, Föllakzoid, Suuns, además de la reciente incorporación de dos bandas de la escena indie koreana, se sumaron dos sorpresas:

Para darle inicio al día completo de shows, estará el destacado astrónomo y Premio Nacional de ciencias exactas – un verdadero rock star de la astronomía –, José Maza, presentando su última charla acerca de la vida en Marte, y para los fans de David Bowie (¿recuerdas el año pasado cuando proyectaron el video de Space Oddity sobre la cúpula de planetario?), para rendirle un nuevo tributo al destacado artista, el nombre oficial de la charla queda así: Jose Maza presentando: “Life on Mars”

La segunda adición es el cantautor uruguayo radicado en Nueva York, Juan Wauters. Parte del sello “Captured Tracks” y apadrinado desde hace ya bastante tiempo por Mac DeMarco (este año volvió a acompañarlo abriendo su última gira en E.E.U.U), Juan vendrá a presentar un show cargado de comicidad y temática social, con canciones que llegan al alma y hablan con claridad, además de la elocuencia y fluidez de sus narraciones personales, las cuales se han convertido en el sello del artísta.

A continuación revisa el lineup de En Órbita 2018

Thee Oh Sees

Liderados por el carismático John Dwyer, Thee Oh Sees (o simplemente Oh Sees) se presentan por primera vez en nuestro país ante una frustrada venida el 2015 como acto inaugurativo, precisamente, de la primera versión del Festival En Órbita.

Con una frenética mezcla entre garage, punk y psicodelia, los californianos vienen a presentar su contundente repertorio de más de 12 álbumes de estudio, demostrando por qué son reconocidos como una de las bandas más importantes del rock alternativo estadounidense del último tiempo.

Suuns

Como uno de los representantes más fieles de la escena indie rock canadiense, Suuns aterriza por primera vez a nuestro país de la mano de su último disco, Felt, lanzado en marzo de este año. Fusionando las etéreas melodías del indie rock característicos del norte de América en conjunto con acentos disonantes al más puro estilo drone, Suuns se presenta como una de las cartas más atractivas a presenciar de la fecha.

Yonatan Gat

Con una soberbia mezcla entre cantos folklóricos, percusiones carnavalescas, y una guitarra infundida con el espíritu más oscuro del blues, Yonatan Gat, músico proveniente de Israel, pero radicado en New York, representa por lejos la carta más intrigante y fascinante del festival. No sólo reconocido por sus amplias virtudes en la guitarra sino también por sus múltiples colaboraciones – que lo han llevado incluso a trabajar con músicos nativo-americanos y africanos –, Gat es fiel candidato a ser la gran sorpresa del festival.

NST & The Soul Sauce Meets Kim Yul Hee

Como otro ejemplo más del impresionante florecimiento cultural que ha surgido en Sur Corea los últimos años, el octeto oriundo de Seoul viene a interpretar lo más entusiasta del recientemente denominado Korean Reggae. Una mezcla entre roots reggae, funk y soul, NST & The Soul Sauce Meets Kim Yul Hee adornarán la tercera versión del festival con letras optimistas y mensajes cargados de la paz que infunde la tradición budista oriental.

We Are Wolves

Con una acérrima potencia inventiva, trazando un sonido que extrae la efervescencia rockera de The White Stripes en conjunto con elementos de corte más electrónico ligados al dance punk, los canadienses We Are Wolves vienen a presentar lo mejor de su repertorio compuesto por 5 álbumes de estudio, el más reciente de ellos titulado Wrong, lanzado el 2016.

Dead Buttons

Nuevamente proveniente de Sur Corea, pero esta vez con un estilo diametralmente opuesto, el dúo Dead Buttons viene a presentar una mezcla entre rock & roll clásico y el garage más sucio que atraviesa sus dos álbumes de estudio: Some Kind of Youth y Rabbit. Si vibraste con bandas de la talla de The Black Keys, de ninguna manera perderás el tiempo asistiendo a su show.

Juan Wauters

Eminente guitarrista uruguayo radicado en New York, Juan Wauters destaca por sus múltiples giras abriendo los shows de Mac Demarco, de quien es muy amigo. Con un toque musical que raya entre lo irónico y lo personal, Wauters es definitivamente una excelente carta a presenciar este festival.

Deep Sea Arcade

Directo desde Sydney, Australia, Deep Sea Arcade nos trae una mezcla entre psicodelia e indie pop con melodías dulces y riffs para mantenernos hipnotizados en canciones sucintas que no superan los tres minutos. Perfecto si quieres pasar un agradable momento escuchando música liviana y agradable

Alexander Biggs

También oriundo de Australia, pero esta vez de la ciudad de Melbourne, Alexander Biggs encarna a la perfección el espíritu alternativo y más reservado de esa ciudad, con una exposición de emotivas piezas acústicas interconectadas con absorbentes bases de batería electrónica.

INFORMACIÓN DE ENTRADAS:

Puedes adquirir tus tickets a través del sistema Eventrid

1.- General 24 de Noviembre: $28.000

2.- General 22, 23 y 24 de Noviembre: $35.000

3.- General, 22 y 23 Museo Precolombino: $7.000

4.- General 23 de Noviembre, showcases Bar Loreto y Onaciú $7.000

(con su pulsera pueden ingresar libremente a ambos clubes)

Fiesta de Apertura 13 de Noviembre en Bar Loreto , Jonathan Wilson $10.000 , 20% de descuento con la entrada del festival.

Desde el 5 de Octubre estarán disponibles para la venta las entradas para Jonathan Wilson en Bar Loreto