Un vistazo al cancionero de “Nick Cave and The Bad Seeds”

Son poquísimos los días que van quedando para el esperado concierto que Nick Cave and The Bad Seeds darán este 5 de Octubre en el Teatro Caupolicán y mientras miramos el calendario mordiéndonos las uñas por la ansiedad nos preguntamos, ¿qué es lo que podemos esperar del show de un hombre tan inquieto y multifacético como lo es Nick Cave? Y es que la discografía de los “Bad Seeds” es una mescolanza de estilos, influencias, sensaciones y tonalidades que de alguna forma nunca pierde la coherencia.

Desde el humor negro de esas canciones sobre asesinos seriales que al bueno de Cave le gustaba escribir en los 90’s hasta las desgarradoras melodías de su ultimo disco Skeleton Tree (2016) teñido por la tragedia del fallecimiento de su hijo, Cave se pasea por toda una gama de sensaciones humanas que esperamos que este 5 de Octubre nos hagan gritar con euforia, bailar histéricamente y llorar con rabia y dolor, todo acompañado por esa mezcla entre noise, rock alternativo, blues, folk, ambient, post punk y otras hierbas que los australianos han ido desarrollando a lo largo de su larga carrera.

El cancionero de Cave es extenso y variado, y para aligerar un poco la espera, elaboramos esta pequeña lista con la cual podemos dejar volar nuestra imaginación y teorizar un poco sobre qué es lo que se nos viene encima en unos pocos días.

I Need You – Skeleton Tree

En medio del proceso de composición y grabación del disco Skeleton Tree la tragedia se apareció en la vida de Nick Cave con el fallecimiento de su hijo de 15 años. Su dolor quedó plasmado tanto en el disco, como en el documental One More Time With Feeling (originalmente pensado solo para mostrar el proceso de composición del álbum), pero más particularmente en esta canción donde Cave con una voz cansada repite el título del tema una y otra vez. Brutal.

From Her To Eternity – From Her To Eternity

“Ah wanna tell ya ‘bout a girl” así parte el tema que daba título al disco debut de los Bad Seeds allá por el año 1984, tema que ha sido una constante en los shows en vivo durante toda la carrera de Cave. Cuando las guitarras distorsionadas y frenéticas acompañadas de un siniestro piano desataban el éxtasis del público, Cave dejaba salir desde sus entrañas una oscura letra comunicada a través de sus aullidos. Estos son los Bad Seeds más salvajes.

The Sorrowful Wife – No More Shall Wall Part

Es conocida la capacidad que tiene la voz de Nick Cave para darle ese gustillo de teatralidad que sus letras requieren y este tema es un ejemplo perfecto de ello. Una canción que parte con la melancólica voz de Cave muy suavemente acompañada por un piano para terminar por todo lo alto entre gritos desgarradores y salvajes guitarras dejándonos aturdidos y con ganas de escuchar esta canción una y otra vez.

Jubilee Street – Push The Sky Away

En el año 2013 con el disco “Push The Sky Away” y secundado por el gran Warren Ellis, Nick Cave and The Bad Seeds empezaron a añadir sonidos más calmados y experimentales a su propuesta (algo que profundizarían en su siguiente disco) y buen ejemplo de esto es “Jubilee Street” tema que se sostiene en los arpegios constantes de una guitarra para ir de apoco y a ritmo lento y seguro, creciendo hasta terminar de explotar.

Papa Wont’ Leave You Henry – Henry’s Dream

Unas guitarras acústicas marchantes con un sabor blusero y la voz incansable de Cave hacen de este uno de los temas más entretenidos y adictivos de su disco de 1992. La canción es enérgica, con una melodía y un coro difícil de despegar de la mente luego de haberla escuchado.

Lucy – The Good Son

Lucy es un tema con un tonillo algo triste y nostálgico donde pareciera que Cave nos canta sentado al piano de un pequeño bar en algún pueblecito olvidado mientras recuerda un viejo amor en una noche de melancólica borrachera, para luego a la mitad del tema convertirse en una bella sección instrumental donde el piano, las guitarras y una armónica terminan de dejarnos con una extraña sensación de triste felicidad.

The Curse Of Millhaven – Murder Ballads

Corría el año 1996 y a Nick Cave se le ocurrió crear un disco lleno de historias de asesinos seriales, así nace Murder Ballads donde encontramos esta canción que nos cuenta la historia de Loretta o Lottie, una pequeña niña que siembra el caos en un pequeño pueblo llamado Millhaven. Llena de humor negro y con un ritmo de polka acompañado de instrumentos como violines y el acordeón este tema es de los más hilarantes de la discografía del australiano.

Up Jumped The Devil – Tender Prey

En su disco Tender Prey y luego de la archiconocida “Mercy Seat” se encuentra este temazo “Up Jumped The Devil” que parte con un bajo que marca un ritmo lento y pesado que se mantiene durante todo la canción, mientras la voz burlona de Cave cuenta la historia de un hombre que es perseguido por el diablo a lo largo de su vida al ritmo de las ruidosas guitarras de Mick Harvey y Blixa Bargeld.

Jangling Jack – Let Love In

Harvey y Blixa se lucen en este tema reventando sus guitarras y mostrando la faceta mas punk y noise de los Bad Seeds mientras Nick Cave rabiosamente se dedica a cantar por encima de todo este caos que se encuentra en ese glorioso disco del año 1994 Let Love In, menos de 3 minutos de puro locura que es mejor escuchar por uno mismo.

More News From Nowhere – Dig!!! Lazarus Dig!!!

Con este tema Nick Cave cerraba su disco del 2008 Dig!!! Lazarus Dig!!!. Un tema de esos que solo podría haber compuesto un rockero que ya paso los 50 años y que de pronto decide dejarse un horrible mostacho como el que Cave luce en el videoclip de este tema, siempre dispuesto a reírse de si mismo “More News From Nowhere” es una genialidad de 8 minutos donde se celebra la figura del rockero de mediana edad.

Lime Tree Arbour – The Boatman’s Call

Luego de que Nick Cave terminara su amorío con la genial PJ Harvey apareció este disco, The Boatman’s Call, lleno de canciones de desamor que se apoyaban en el piano de Cave tales como “Into My Arms”, “People Ain’t No Good” y esta joyita de 3 minutos “Lime Tree Arbour”, donde el bueno de Nick nos demuestra sus habilidades de crooner en un tema que promete deprimirnos aunque sea un poco.

Lay Me Low – Let Love In

Y para terminar otro tema del disco “Let Love In”, “Lay Me Low” es una tragicómica canción donde Cave fantasea con ideas suicidas y como reaccionaria el mundo, los medios y sus amigos frente a su hipotético deceso con un humor negro que nos obliga a dibujar una sonrisa en nuestros labios. Al final del tema Cave nos invita a tomar su mano y mandar todo a la mierda mientras nos demuestra que es él maestro en el arte de gritar con rabia.