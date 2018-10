Ese metal que tanto nos gusta: Viene Jinjer a Chile

Llegó la primavera y con ella las buenas noticias porque viene a Chile a una de las bandas de metal más esperadas del último tiempo, los ucranianos de JINJER. La agrupación liderada por Tatiana Shmaylyuk llegará a nuestro país el 30 de noviembre para presentarse en el Club Rock & Guitarras (Vicuña Mackenna 1220, Ñuñoa).

JINJER nace en el año 2009 pero fue solo con la llegada de Tatiana que la banda levantó el vuelo, lanzando su primer álbum el año 2012 bajo el nombre de “Inhale, Do Not Breathe”, con el cual lograron abrir espacio en la escena europea. Ya con los lanzamientos de “Cloud Factory” (2014) y “King Of Everything” (2016), logran consolidarse como una de las nuevas agrupaciones con más proyección del último tiempo.

Las entradas se encuentran a la venta a través del sistema Eventrid, y sin recargo desde el 5 de octubre en tiendas The Knife y Rockmusic (Pagando en efectivo). Sus valores son los siguientes:

$20.000 Preventa 1 Agotada

$25.000 Preventa 2

$30.000 Día del evento