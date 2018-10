Vuelve Taking Back Sunday a Chile y no damos más de felicidad

Ha estado todo raro, el clima, la gente, la ciudad completa. Mal augurio. Pero sale la luz, se asoma el arcoiris y al final del camino se vislumbra algo increíble: Taking Back Sunday vuelve!!!

Pero no solo vienen de regreso a nuestro país para entregarnos todo ese precioso emoxcore tan dosmilero, sino que la gira que los trae de vuelta está enmarcada en la celebración de los 20 años de la banda y con especial énfasis en el Tell All Your Friends, el cual interpretarán íntegramente.

El primer disco de estudio de TBS, que sacaron a través de Victory Records, fue también el disco más vendido de la banda, con más de 790 mil copias y que los encumbró como una de los grupos ícono del movimiento emo junto a My Chemical Romance y The Used.

Así que el próximo año, el 15 de marzo para ser específicos, podrás apretarte bien la nariz y sumergirte en temas como You’re so last summer, Cute without the “E” o There is no “I” in the team porque TBS vuelve tras 7 años y los podrás ver en Club Subterraneo.