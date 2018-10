Se acerca Fauna Primavera y analizamos las bandas que no te puedes perder

El calendario avanza, implacable. Y así como hay fechas que no queremos que lleguen, deadlines que vencen, también hay otras que esperamos con ansias.

Es el caso de Fauna Primavera. Con un lineup de lujo anunciado hace ene, el ya clásico festival, que en esta ocasión se realizará en Espacio Broadway, se aproxima veloz al 10 de noviembre, la fecha fijada en nuestro Google Calendar.

Por eso y porque ya queremos tener a todos los artistas sobre el escenario es que te contamos cómo vienen cada uno y por qué no los puedes dejar de ver

Death Cab For Cutie

Vienen con el Thank You For Today (Atlantic, 2018) fresquito, en lo que es su mejor disco del último tiempo. Pero el componente extra de esta visita, que es la primera a nuestro país (eso ya de por sí los convierte en un imperdible), es que están celebrando los 15 años de vida del Transatlanticism (Barsuk, 2003), su disco ancla que los catapultó al Ipod de Seth Cohen y por ende al playlist de todos los que seguían la épica The O.C.

Lorde

Viene como cabeza de cartel en la que será su segunda presentación en nuestro país tras su paso por Lollapalooza hace 4 años. Sigue promocionando Melodrama, su último disco de estudio, que la ha situado como una estrella de la música excesivamente humana y real. Un show imprescindible.

At the Drive-in

Cuando piensa en ATDI lo primero que se viene a la cabeza es: ¿por qué cresta se separaron? La historia es extensa e involucra mucha agua espesa pasando bajo un puente bien precario. Harina de otro costal. El punto es que la emblemática banda de El Paso, Texas e íconos del post-hardcore regresaron tras 17 años (con algunos cambios en la formación), estrenaron el In•ter a•li•a (Rise, 2017) y están girando una vez más, con su brutalidad de siempre y una prodigiosidad musical intacta. Son número puesto para es Fauna primavera.

MGMT

Once años han pasado desde el irrumpimiento del Oracular Spectacular en nuestras vidas. Un refresh musical que no se veía venir y que tuvo a MGMT como referentes con temas que se convirtieron en himnos generacionales. Algunas pausas reflexivas de por medio los hicieron replantearse su posición en el mundo hasta volver con el Little Dark Age (Columbia, 2018), su oda al electrogoth que los ha devuelto a su centro.

Nathy Peluso

La argentina es una bomba, quizás la revelación del 2017 y la encarnación de una época donde todo se funde, donde todo está cosido, donde es imposible no ser parte del conjunto, del rebaño y de alguna manera se desmarca igual. Su inclasificable (y atrapante) música se pasea por una simultaneidad de ritmos que van desde el jazz al trap. Como buena millenial rechaza las etiquetas y su música va mutando constantemente. No nos la perdemos por nada.

Bronko Yotte

Hace rato que Felipe Berríos AKA Bronko Yotte viene sonando fuerte. El rapero y ex profesor ha construido una carrera sólida en base a letras bien personales, pero claramente reflexivas y humildes. Ha tenido un 2018 lleno de presentaciones que lo han llevado a posicionarse como uno de los mejores exponentes del género.

La venta de entradas continúa vía Puntoticket.

Fauna Primavera 2018

Sábado 10 de noviembre – Espacio Broadway

20% descuento con CMR y código Papa Johns