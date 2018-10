Estos son algunos de los 50 documentales que podrás ver en FIDOCS 2018

Queda nada para que comience el festival de cine documental más importante de Chile. Desde el 8 hasta el próximo 14 de noviembre, FIDOCS se toma nuestra cartelear durante 7 días y a poquísimo del inicio te traemos los títulos que completarán sus tres competencias. Serán 15 documentales repartidos entre las categorías Internacional, Nacional y otros 5 para Primer Corte.

La varieté internacional

La diversidad será una constante en los documentales extranjeros que competirán en FIDOCS 2018. Empezando por los países de origen que van desde Brasil, México, España, Italia, Portugal, Argentina y Francia, continuando con los diferentes enfoques a los que apuntará cada uno en sus respectivas líneas argumentales. Allí estarán presentes, por ejemplo, el thriller político, la investigación, la reflexión, la creatividad y el racismo, entre otros.

Dentro de la competencia y con un final ya conocido por todos, “O Processo” de Maria Marta Ramos, desentrañará la anatomía del juicio que terminó por destituir a la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Mientras que en otro lugar del mundo, el racismo será la pista para seguir a una comunidad negra tras la explosión brutal de violencia en Estados Unidos durante 2017 en “What You Gonna Do When The World’s On Fire” de Roberto Minervini.

En “Amal” de Mohamed Siam, la realidad detrás de los ojos y el crecimiento de una adolescente egipcia en tiempos de revolución. En cambio, para un jóven indígena, la experiencia personal de perder el rastro de su padre, se convertirá en su propia manera de enfrentar la vida. La pesadilla del duelo se transformará en un ritual poético, así es “The Dead and The Others” de los portugueses Joao Salaviza y Renée Nader Messora.

Otra historia se contará en “M” de Yolande Zauberman, una hermética comunidad judía será testigo de la denuncia de un hombre víctima de abusos sexuales infantiles, a partir de este reclamo público en su lugar de origen, se dará una reconciliación inesperada con los suyos.

Para lo que queda de una superestrella del rock español, en cambio, el viaje a su Galicia natal será algo diferente. Las ruinas de una ciudad descentralizada en “La Estrella Errante” del realizador Alberto Gracia, serán el paisaje espectral que acompañará el retorno de un hijo pródigo. Con el mismo tono de ausencia, sueños y deseos abandonados, llegará “Buenos Aires al Pacífico” de Mariano Donoso, la historia de un tren que alguna vez cruzó dos países y dos océanos a través de Chile y Argentina.

Finalizando los títulos en competencia encontramos a “Antígona” de Pedro González Rubio. El montaje de esta tragedia griega en la Universidad más grande de México (la UNAM), resulta ser un lienzo de la realidad mexicana con todos sus anhelos y contradicciones. La juventud de sus compatriotas convulsionada por la corrupción del poder y un historial de horrendos crímenes que nunca tienen responsables.

La memoria nacional

La memoria y las penumbras de la mente ayudarán a que los 7 documentales en competencia desarrollen sus historias. Uno de ellos es “Los sueños del castillo” de René Ballesteros, premiada como mejor película en el FICValdivia recién pasado y estreno en Santiago, mostrará al poderoso subconsciente tratando de atormentar con pesadillas recurrentes a niños de un centro de detención juvenil en medio del campo mapuche del sur de Chile.

También será un tormento del pasado lo que visitará a un hombre en “Zurita” de Alejandra Carmona. El dolor y el desencanto, sin embargo, le permitirán al Premio Nacional de Literatura, Raúl Zurita, buscar en el arte la sanación de sus propias heridas.

A través de ilustraciones y sonidos, el documental de la realizadora Antonia Rossi, “Una vez la noche“, experimenta con el relato obsesivo de cuatro personajes que se extravían en los paisajes de sus recuerdos para narrarnos los eventos fundamentales que marcaron sus vidas para siempre. Coincidirá en este protagonismo del pasado como presente fundamental, “Las Cruces” de Teresa Arredondo. Recientemente galardonada en FICValdivia con el premio especial del jurado y como estreno en Santiago, en ella se revelará la participación de una compañía privada CMPC en la muerte y desaparición de 19 trabajadores de una papelera tras el golpe militar en 1973. Y será también el pasado lo que definirá la vida de Pamela Varela, quien llevará a documental en “Y después”, su historia fragmentada en dos países a causa del exilio. Chile, Francia y un secreto familiar contrastarán este dramático autodescubrimiento.

Josefina Morandé en su documental “Hoy y no mañana”, también vuelve atrás, pero para una reivindicación. En 1983 surge un grupo de mujeres que deja un legado en la historia de Chile. Es el movimiento “Mujeres Por La Vida”. El rescate de su historia en el país de Pinochet no dejará en el olvido a la mujer como actor político.

Por último, y como un descanso a la fragilidad de la felicidad y los recuerdos, Martín Baus en “Can Limbo” registra a un grupo de músicos que parecen aislados del mundo y el tiempo, mientras interpretan bellas piezas musicales.

Primer Corte

Presentarán en FIDOCS, su primera versión, documentales de origen chileno, argentino y costaricense. Esta instancia permitirá que el destacado director Ignacio Agüero adelante su cinta “Nunca subí el provincia” y junto a él, otros trabajos que finalizarán su post producción y eventual estreno como “El viaje de la Mona Lisa” de Nicole Costa, “Pampas marcianas” de Aníbal Jofré, “Caperucita Roja” de Tatiana Mazú y “Avanzaré tan despacio” de Natalia Solórzano.

FIDOCS 2018 tendrá una nutrida programación con más de 50 documentales, funciones en tres sedes: Cine Hoyts Vivo Imperio (Huérfanos 835), Cineteca Nacional (Centro Cultural La Moneda) y Cine UC (Alameda 390) actividades, charlas e invitados internacionales.