A 20 años de “Baby One More Time”: Estos son los diez mejores cóvers

Es innegable el impacto cultural que Britney Spears generó desde su explosiva aparición a finales de 1998. Su disco …Baby One More Time pegó de entrada y todo gracias al single del mismo nombre que rápidamente se convirtió en un verdadero himno generacional.

Ayer la canción cumplió 20 años y pese al paso del tiempo es imposible imaginarnos a Britney de otra forma que no sea vestida como una inocente escolar de un colegio católico bailando por sus pasillos. Un hit inmediato que muchos artistas y bandas se atrevieron a reversionar y que acá te mostramos en modo homenaje a Britney <3

It’s hard to put into words what today means to me… 20 years ago, the world heard my music for the very first time! So much has happened since then… but what I really want to say is thank you to my amazing fans who have been there for me since day 1… pic.twitter.com/oeMipXCSl9

