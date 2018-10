Hasta Abajo quemó la noche santiaguina a puro perreo y Red Bull

Fotos por Gary Go

Anoche comenzó el Red Bull Music Festival Santiago 2018. En estricto rigor la cosa partió con el The True Matías Show, un maratónico streaming de 12 horas (que bueno que auspicia Red Bull) donde Matías Aguayo compartía con algunos de los invitados que estarán esta semana en el festival. Un entremés suave para lo que realmente dio inicio a la semana, que fue el Hasta Abajo.

La sensual fiesta donde se presentaron Tomasa del Real, MC Bin Laden y Deltatron, literalmente roció el Havana Salsa (lugar donde se realizó la fiesta) con bencina espesa y harto perreo para prenderle fuego a la noche, aunque bueno, no, no literalmente, pero pegando en el palo, porque la temperatura se elevó desde temprano y no bajó hasta que se apagó la música.

Un golazo por donde se lo mire, porque la gente respondió acorde a las expectativas y repletó el lugar para darlo todo. Harta Red Bull, harta energía y sobre todo ritmo en una noche que marca el verdadero inicio del RBMFSTGO dejando la vara alta para los días que vienen.