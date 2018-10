El RBMF dejó a Santiago con una caña exquisita

Fotos por Gary Go y Jurgen Westermeyer

Todo lo que empieza tiene un fin. Ley de la vida. Ultrasabido, pero entonces por qué igual quedamos tristes con el fin del Red Bull Music Festival Santiago 2018. La fiesta de cinco días seguidos que Red Bull anunció con bombos y platillos en agosto y que además se realiza en otras 15 ciudades del planeta, aterrizó finalmente en la capital y superó cualquier expectativa.

Contaba con una carta bajo la manga, es cierto, el no haber realizado antes una jugada similar acá, daba pie a que los ojos críticos no fueran tantos. Y bajo ese ambiente el RBMFSTGO se desarrolló tranquilito, muy piolamente, fluyendo nomás y fue lo mejor porque cuando el último evento terminó, las sensaciones fueron positivas. Un cansancio rico, como cuando te comís un postre después de un buen almuerzo. Quedas pochito.

Maratón Hasta Abajo

La semana partió motivada aunque no tan prendida. El martes Matías Aguayo se despachó un streaming eterno con alguno de los invitados e invitadas que se hicieron presente durante los días del evento. Buena dosis de música y conversación como previa, aunque claro, un poquito largo, soporífero. Pero eso cambió el miércoles con el Hasta Abajo, la fiesta que tenía a Tomasa del Real y MC Bin Laden como platos fuertes y que derechamente le prendió fuego a la noche y a los invitados que se dieron cita en el Havana Salsa. Muy en la Wild On! Si te lo perdiste, lo lamentamos, pero al menos siempre quedan esas incendiadas Instagram Stories, fieles testigos del perreo intenso y no apto para cardíacos que muchos se despacharon esa noche… oh wait!

Theatronics

Fue una de las jornadas más aplaudidas desde el punto de vista musical. Primero porque era una apuesta por una electrónica más experimental que cada vez tiene más adeptos en Chile y segundo porque los nombres que tenía el cartel eran bien de nicho, exponentes poderosos de una movida más virtuosa. Los beats y ritmos de Jessy Lanza desordenaron el Teatro Novedades y pusieron a todos a bailar. Antes Suzanne Ciani generaba una verdadera y única experiencia sonora con su LIVE Quadraphonic, su último disco que justamente utiliza una técnica de ejecución basado en la separación de los canales musicales en 4, ritmos desde cada ángulo del teatro que generaron un verdadero viaje musical. Antes sí, todo comenzó con Kinética, la chilena ganadora de los Premios Pulsar 2018 en la categoría Mejor Artista de Música Electrónica, puso una cuota de virtuosismo y contemplación.

El rap cumplió años

Había que celebrarlo. El rap, ese género que tan bien se desarrolló en Chile desde la irrupción de De Kiruza y Panteras Negras, entregando una cuota de realidad periférica necesaria en nuestro país, cumplió 30 años y Red Bull lo celebró en grande en el Teatro Caupolicán. Con representantes de cada una de las mejores épocas de estos sonidos en escena, las rimas estuvieron a cargo de los antes mencionados más las presentaciones de Tiro de Gracia, Rolando Fino & Fisher Showa, La Pozze Latina, Zatuno + Tapia Rabia, Movimiento Original y Liricistas, entre otros.

Barrío Mío + Fiesta en La Perrera

Fue quizás el mejor día. La ciudad intervenida en un barrío con alma y misticismo, cerrando en un lugar icónico de Santiago como La Perrera. El sábado el día transcurrió rico en Barrio Yungay porque durante toda la tarde el festival se tomó 5 casas en este sector y las entregó a sellos independientes quienes activaron ahí una serie de sucesos relacionados con sus trabajos. Workshops, feria, buena onda y mucha música. Y para cerrar el Rave de Reyes, una fiestaza que tuvo de todo, principalmente ritmos intensos a cargo de Alejandro Paz, rRoxymore, Jimmy Edgar y Valesuchi haciendo que la gente literalmente lo diera todo.

Sonidos Latinos

Si por alguna de esas casualidades te motivaste con todas las actividades, lo más probables es que llegaras con tus últimos restos de energía al Parque Fluvial a disfrutar del cierre que incluía a Señor Coconut, Plastilina Mosh, BaianaSystem y Pedropiedra. Aún así, fue un día perfecto, de campo, echado en el pastito, disfrutando el calor, con los amigues, pololo o polola, con perritos, amor, hermandad. Un domingo de cierre, como corresponde. Una armoniosa revolución musical que esperamos se repita año a año.