Este jueves las empleadas de Google se irían a huelga para protestar contra el acoso

Las bomba está por detonar al interior de las oficinas del gigante tecnológico. Tras un revelador artículo publicado en el New York Times que dejó a todos con cara de WTF, las mujeres de Google lo han decidido: Se van a huelga para manifestar en contra de los casos de acoso sexual al interior de sus oficinas, específicamente por uno que se transformó en la gota que rebasó el vaso y que justamente fue el publicado en el NY Times.

Según lo publicado, durante el 2014 Google, a través de una investigación interna habría descubierto que Andry Rubin, creador de Android, habría forzado a una de sus empleadas a practicarle sexo oral, sin su consentimiento, en una habitación de hotel durante el 2013.

¿Cuál fue la brillante determinación que tomó Google cuando se enteró del caso? Despedir a Rubin, por supuesto, pero no sin antes indemnizarlo con US$ 90 millones y cerrar el caso en el más absoluto silencio. Pasando piola.

Ante esta información, las empleadas de la compañía no lo pensaron dos veces y anunciaron una huelga para este jueves como medida para protestar por el proteccionismo recibido por el alto ejecutivo.

I stand w/hundreds of #Google engineers planning the women’s walkout in protest of the $90M exit package gifted to Andy Rubin after Google found allegations of his sexual misconduct to be credible. Why do they think it’s OK to reward perpetrators & further violate victims? #MeToo — Jackie Speier (@RepSpeier) October 30, 2018

Según información filtrada, el equipo directivo de Google convocó a sus empleados a una conferencia digital para explicar su proceder en el caso Rubin. Pese a esto y tras escuchar lo planteado, las trabajadoras coincidieron en que las explicaciones eran insuficientes y radicalizaron su postura frente a lo que consideran acoso sexual encubierto.

Hasta ahora Google no se ha manifestado públicamente ante el caso, pero es una bomba que está por explotar, considerando además que en el último tiempo medio centenar de trabajadores de la compañía han sido despedidos por casos de acoso sexual.

This Google walkout is so important because it shatters the Silicon Valley fantasy that what is good for these megaloenterprises is necessarily good for the world. Tech isn’t inherently empowering. If it’s built on ancient power imbalances, it will often simply magnify them. — Anand Giridharadas (@AnandWrites) October 31, 2018

Google CEO Sundar Pichai just sent an email to staff saying he'll support the planned employee walkout over mishandling of executive sexual misconduct, and that HR "will make sure managers are aware of the activities planned for Thursday and that you have the support you need” — Caroline O'Donovan (@ceodonovan) October 31, 2018

Confirming: the Google Walkout is real and deeply inspiring. Hundreds of people are demanding structural change, not just inclusive sounding PR — Meredith Whittaker (@mer__edith) October 30, 2018