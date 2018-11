La Brígida Orquesta y su atraco al Teatro Oriente

El próximo 7 de diciembre La Brígida Orquesta presentará su álbum completo en concierto en el Teatro Oriente. Será un evento de alta calidad donde los invitados vivirán una experiencia única de hip-hop avantgarde. Cada tema será tocado e interpretado por una orquesta que ha sabido integrar dos grandes géneros populares: el jazz + hip-hop y el histrionismo para completar una propuesta original en vivo.

Durante este 2018, La Brígida Orquesta estrenó los primeros singles que darían forma a “Corte Elegante” , disco debut de la banda formada por Matíah Chinaski (fundador de Mente Sabia Crú) en la voz principal, Gabo Paillao (pianista) en la dirección musical, y nueve destacados músicos de diversos estilos -provenientes de bandas como la Conchalí Big Band, Mapocho Orquesta, Newen Afrobeat y Como Asesinar a Felipes.

Con poco menos de un año de vida la banda ya cuenta con un EP Homónimo lanzado en noviembre del 2017 y un primer LP (Disponible desde el 19 de octubre en todas las plataformas digitales) de los que ya se conocen ¨No Hay Apuro¨ y ¨Balada para un Caminante¨ (este último single lanzado en agosto del presente año). Sus presentaciones en vivo repletan los lugares y sus seguidores aumentan exponencialmente semana a semana en sus redes.

Hemos hecho un trabajo intenso y bien enfocado, generamos un equipo de trabajo detrás de toda la puesta en escena, Felipe Arce de la Cía. Fuera de Lugar es nuestro director teatral que se encarga del trabajo actoral de la orquesta y con elementos dramáticos armar la propuesta de Atraco al Teatro. Contamos con el apañe del sello Potoco Discos que ha sido fundamental desde la grabación de nuestro primer EP el año pasado y el apoyo de Urg to the Beats para parar este concierto que será el más grande e importante en lo que llevamos de vida como Orquesta

Gabo Paillao, La Brígida Orquesta

Desde el jazz, el trabajo de orquestación cuenta con influencias de las corrientes más densas como Charles Mingus, Thelonious Monk o Miles Davis y las Big Bands de Count Basie, Duke Ellington, Samy Nestico u Orquesta Huambaly, que se complementan con las habilidades de improvisación y canto en el rap de Matiah Chinaski, cuyo estilo se caracteriza por la versatilidad y la capacidad de rapear sobre géneros musicales muy diversos.

A esta propuesta musical se sumará, además, un entretenido show en vivo que reúne diversos elementos artísticos denominado para esta ocasión ¡Atraco al Teatro Oriente! un juego teatral en donde nace ¨Orquestina, La Brígida¨ personaje central del mundo de La Brígida Orquesta que hace su aparición en escena y se apodera del show.

Matiah Chinaski, el MC de Conchalí, se refiere al estilo de su lírica, presente en las 10 canciones que componen Corte Elegante: “Me gusta que mi rap sea sucio, cuando no todos los raperos tienen un estilo tan cochino. Hay raperos muy de salón, y yo no soy de ésos, y espero nunca serlo. ¡Quiero que la gente reaccione, para bien o para mal! Busco provocar y tocar la mente de alguien… o el corazón. Aunque no me interesa tanto el corazón; me interesa más la mente. El show en Teatro Oriente es un espectáculo bien preparado, con harto teatro y harta música bien hecha. Y con eso basta. Sin sinopsis es mejor. A pesar de cualquier reconocimiento, con los cabros seguimos haciendo música igual que siempre; es nuestro trabajo y es lo que nos gusta”.