Una experiencia de otro mundo: Así estuvo “En Órbita” 2018

Texto y fotos por Juan Carlos Ponce

Los melómanos se dieron un festín en el festival En Órbita.

Como ya es habitual, el festival trajo a nuestro país las propuestas más frescas de la escena independiente mundial, y como si fuera poco, creó una sinergia entre música y ciencia. José Maza, premio nacional de ciencia, dió el inicio a la jornada con su charla “Life on Mars”.

Los sur koreanos de NST & The Soul Sauce se hicieron presentes con su sonido ska-reggae, para seguir con un ambiente más calmo y lleno de ternura de Alexander Biggs.

El sonido garage rock de Dead Buttons quebró ese ambiente e hizo cabecear a varios de los tripulantes que de a poco iban creciendo en número.

Los australianos de Deep Sea Arcade bajaron un poco las revoluciones con su sonido indie rock pero con la la puesta en escena de We Are Wolves y su hiperquinético baterista el público volvió al éxtasis.

La recta final comenzó con Juan Wauters quien partió con nada de público, pero gracias a su carisma logró que los tripulantes volvieran a la cúpula para incluso bajar y hacerlos cantar con su “experimento social”.

Lo de Suuns era para no perdérselo, un show impecable que no dejó a nadie indiferente. Una atmósfera sonora llena de capas y matices que dejó a todos bailando en trance. Y para seguir con la misma tónica, los nacionales de Föllakzoid, que hicieron un repaso completo a su disco “Föllakzoid III” nos hicieron viajar por el universo entero.

Ya con los pies en la tierra, con los instrumentos entre el público y sin barreras de seguridad, Yonatan Gat comenzó su electrizante y enérgica presentación, preparando lo que luego se vendría.

No hay duda que The Oh Sees eran los más esperados, el público impaciente presenciaba la prueba de sonido esperando los primeros riffs de su show, que sería energía pura. El punk rock psicodélico de los estadounidenses fue la guinda de este hermoso festival que esperamos se siga haciendo ya que es absolutamente necesario.

Revisa las mejores imágenes que nos dejó En Órbita