Yiabadabadoo!! Lauryn Hill confirmada para la nueva versión de Fauna Otoño

Lunes de grandes noticias. La tercera edición de Fauna Otoño, se confirma para el próximo sábado 4 de mayo en Movistar Arena y en su versión 2019, el hermano del ya clásico festival Fauna Primavera, anuncia a su primer artista: Ms. Lauryn Hill.

La músico, compositora y cantante proveniente de Nueva Jersey, llegará a Chile en el marco del 20 aniversario de su álbum “The Miseducation of Lauryn Hill”. El LP fue editado en 1998, con un gran éxito a nivel mundial, llevándose cinco premios Grammy, entre ellos “Álbum del Año”. “Do Woop (That Thing)” fue su primer sencillo, ganador en la categoría “Mejor Canción R&B” y “Mejor presentación vocal femenina de R&B”, llegando al número #1 de Billboard.

Durante las próximas semanas se confirmarán otros nombres que serán parte de Fauna Otoño 2019, donde ya han participado anteriormente bandas como Slowdive, Future Islands, The Radio Dept, Mogwai, The Drums, Beach Fossils, entre otros.

La venta de entradas se inicia hoy lunes 10 de diciembre, desde el mediodía vía Puntoticket. 20% de descuento para los asistentes de Fauna Primavera 2018, con máximo 4 entradas por persona. Instrucciones:

1-Para obtener el descuento deben ingresar a Puntoticket

2- Si la compra se realizó por internet, debes ingresar el rut con el cual fue comprado el ticket.

3- Si la compra fue presencial, deben ingresar el ID de la entrada.

4- Promoción válida hasta el lanzamiento del lineup completo

Revisa todos los precios a continuación.