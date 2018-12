¡¡¡Phil Anselmo adelanta su concierto en Chile un mes!!!

La voz del power metal y mítico frontman de la extinta Pantera, Phil Anselmo, anunció un nuevo cambio de fecha para su show en Chile, donde presentará los éxitos de su antigua banda. El concierto pactado para el 28 de febrero, ahora tendrá lugar el 24 de enero en Teatro Cariola. Las razones guardan estricta relación con la planificación de la banda en su tour sudamericano, donde Chile abrirá los fuegos en la región.

Anselmo & The Illegals llegan con “A Vulgar Display of 101 Proof Tour”, un show que mezcla lo mejor de Pantera. El recorrido inicia en “Vulgay Display of Power” hasta “Official Live: 101 Proof”, placa en vivo que trajo a los originarios de Texas a presentarse al Teatro Caupolicán hace ya varios años. Éxitos como “Becoming”, “Walk”, “Fucking Hostile” y “Domination” serán las piedras angulares de una noche cargada de nostalgia, pasión y adrenalina.

Las últimas entradas para el show de Phil Anselmo en Chile están a la venta a través de sistema Puntoticket y en boletería de Teatro Cariola. Los tickets adquiridos con anterioridad podrán ser utilizados en esta nueva fecha. Quienes deseen pedir el reembolso de su dinero deberán ponerse en contacto con Puntoticket, quienes los guiarán en el proceso.