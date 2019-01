Canciones que te harán revivir un verano emo

Está rudo el verano. Temperaturas sobre 30° o pegando en el palo a diario que nos tienen cerebralmente fundidos, cansados, parados en el borde, detenidos, mirando lo que hay abajo. Pero este verano, pese a lo inclemente del clima, promete ser refrescante, porque dos de nuestras bandas favoritas de la ola emo aterrizan para empaparnos.

Saosin y Taking Back Sunday prometen jornadas emotivas. Un verano revival del género para sacar nuestros delineadores waterproof y sumergirnos hondo en la horda de fanáticos que de seguro colmarán Espacio San Diego el próximo 7 de febrero, para ver a la banda de Anthony Green, así como también Club Subterráneo el 15 de marzo, donde se presentará TBS.

La banda encabezada por Adam Lazzara, viene a presentar el “Tell All Your Friends“, su primer disco y uno de los más emblemáticos de su trayectoria, para que tú y yo karaokiemos de principio a fin. Durante la jornada estarán también los nacionales de Fakie haciendo el opening.

Por ahora te dejamos con una lista de las mejores canciones del emo, para que empieces a sacar tus accesorios sin miedo, logres expulsar la rabia y conectes de una manera única con tu yo interior como nadie nunca pudo.

Screaming Infidelities – Dashboard Confessional

“I’m missing your laugh / How did it break? / And when did your eyes begin to look fake? / I hope you’re as happy as you ‘re pretending“.

Esta estrofa de Screaming Infidelities es quizás una de las que mejor representa no solo a Dashboard Confessional, sino al emo en sí. Un vómito lírico de sensaciones tan dispares que parecen irreales, pero que afloran en esa etapa tan hormonal que es la adolescencia. Screaming Infidelities es un himno al amor no correspondido y al dolor constante que se siente como recompensa por ser tan imbécil.

Punk Rock Princess – Something Corporate

Amor idealizado. Esa era la base de toda buena canción emo y algunas bandas como Something Corporate utilizaron la fórmula cuanto pudieron, hasta que con Punk Rock Princess la lograron. Un amor/adoración bien tormentoso y bastante poco realista. Fantasía emo llevada al límite.

Dear Maria, Count Me In – All Time Low

El emo era una especie de hermandad cósmica, una sensación visceral que te hacía empatizar con el resto de los hermanos y hermanas. Dear Maria, Count Me In es un poco sobre eso, sobre apañe, sobre momentos crudos y duros que todos atravesamos y que no siempre tienes que cruzar el desierto solo. Según cuenta la leyenda, la canción es sobre una chiquilla que elige ser stripper y los bacanes de All Time Low, le prestan ropa (metafóricamente, claro).

The Middle – Jimmy Eat World

No es fácil crecer. Menos hacerlo dentro del salvajismo de la secundaria o la enseñanza media para nosotros. Como decíamos antes, el emo era una hermandad y de alguna manera muchos se salvaron gracias a la conexión especial que generaban ciertas letras. Jimmy Eat World te disparaba al corazón con The Middle, una canción sobre no decaer, sobre reponerse y continuar adelante, a pesar de que el mundo te empuja hacia abajo.

Note To Self – From First To Last

Emociones desbordantes. From First to Last era una banda de pendejos que recién habían salido del colegio cuando sacaron este tema que abordaba una disyuntiva tan compleja en la vida de todo adolescente: tratar de ser quien quieres ser VS no traicionar a quién ya eres en el proceso. Algo que caracteriza a esta canción y al género en particular, es la incorporación de voces generando un efecto de conversación o enfrentamiento. Eso y todo el delineador utilizado durante el rodaje.

The Taste Of Ink – The Used

Una de nuestras canciones favoritas de una de nuestras bandas favoritas, al menos hasta su tercer disco. Después y como pasó con la mayoría de los exponentes del emo, se pusieron medios lateros o quizás nosotros derechamente crecimos. Como sea, este tema era un combo perfecto, pendejos enojados, enojadísimos con la vida, mucha mierda constante encima, mucho abuso y malas rachas, pero a pesar de eso conseguían formar una banda, salir de la calle, de las drogas y despacharse un temón. Un himno a la libertad y a liberarse de todo lo negativo. Euforia hecha música.

You’re So Last Summer – Taking Back Sunday

“I’d never lie to you / Unless I had to / I’ll do what I got to / Unless I had to / I’ll do what I go to, the truth / is you could slit my throat / And with my one last gasping breath / I’d apologize for bleedin on your shirt“.

Solo esa parte de You’re So Last Summer bastaba escuchar para quedar atrapado por siempre en una tela de millones de arañas que te mordían generando un espiral de exquisito dolor. Te amo, pero no soy merecedor de tu amor. Moriría por ti. Poesía hecha emo y cantada en la singular forma que TBS nos enseñó. Próximo 15 de marzo la cantamos hasta perder la voz.

Seven Years – Saosin

¿Quién no se fue derechamente a la chucha escuchando esta canción? Una de las más potentes del género y que te llevaba a la costa del screamo. Uno es un huracán, puedes andar tranquilo por mucho tiempo, intentando cohabitar este mundo con el resto, pero es mucho lo que hay dentro, mucho lo que necesita salir y cuando el momento llega, ya nada importa, liberas esa furia. Seven Years habla de un amor tormentoso, de todo eso que es incontrolable y que desemboca en uno de los mejores temas que escuchamos y que en un mes podrás sufrirlo en vivo y en directo.

Understanding In a Car Crash – Thursday

Está basada en un accidente de auto real que le costó la vida a una amiga de Geoff Rickly y el caos mental en que se traduce eso. Todo ocurriendo en un choque que se repetite y repite y que te explica cómo ante estas situaciones de shock las palabras se desconectan de las emociones. La única manera de explicarlo es a través de letras cargadas de referencias culturales que te ayudan a sobrellevar sensaciones tan potentes como la muerte de un amigo/a.

I’m Not Okay (I Promise) – My Chemical Romance

Es probablemente la canción más representativa del emo junto con Helena. Trata sobre lidiar con las decepciones, sobretodo cuando eres (o te sientes) diferente al resto. El video muestra de manera perfecta a los clásicos outsiders del colegio tomando el toro por los cuernos (sorry animalistas) y enfrentándose a los populares. MCR te invitaba a abrazar lo que te hacía diferente y a sincerarte contigo mismo.

Saosin

Jueves 7 de febrero – Espacio San Diego

Entradas a través de Eventrid

$22.400

Taking Back Sunday

Viernes 15 de marzo – Club Subterráneo

Entradas disponibles en Passline y tienda Nothing (Portal Lyon).