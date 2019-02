Ya viene lo nuevo de Cage The Elephant

Tras dos años de silencio creativo, Cage The Elephant acaba de anunciar que este 2019 podremos escuchar su nuevo trabajo titulado Social Cues, quinto disco de estudio de la banda estadounidense. Como parte de este anunció, además, acaban de estrenar Ready To Let Go, el sencillo que precede al disco.

Social Cues viene a suceder al Tell Me I’m Pretty (2015) y al disco en vivo Unpeeled (2017) y será lanzado oficialmente el próximo 19 de abril bajo el sello RCA Records y se sabe que contará con 13 canciones.

Ahora solo queda esperar hasta abril para saber cómo suena y si continuarán por una vía más psicodélica o se reencontrarán con esas guitarras sucias de antaño. El disco ya tiene listo su arte y hasta los nombres de las canciones, una de ellas en colaboración con Beck.

Con esta noticia se reabre la posibilidad de una gira que posiblemente los traiga al último lugar del mundo tras su participación en el Lollapalooza de 2017.

Social Cues

01. Broken Boy

02. Social Cues

03. Black Madonna

04. Night Running (feat. Beck)

05. Skin and Bones

06. Ready to Let Go

07. House of Glass

08. Love’s the Only Way

09. The War is Over

10. Dance Dance

11. What I’m Becoming

12. Tokyo Smoke

13. Goodbye